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В футбольном мире появились опасения по поводу жизни Ямаля за пределами поля

Вечеринки и много женщин: Барса бьёт тревогу из-за поведения Ямаля вне футбольного поля
1:01
Спорт

Шейла Эбана не скрывает своей обеспокоенности тем, как её сын Ламин Ямаль проводит каникулы.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Он организует роскошные вечеринки, на которые приглашает известных музыкантов и нескольких девушек легкого поведения. На своей последней вечеринке он пригласил двенадцать таких женщин, что вызвало негативную реакцию как испанской прессы, так и его семьи.

Эбана сказала о вечеринках сына. Она в отчаянии. Она очень обеспокоена и расстроена происходящим. Вечеринка, которую он готовит в честь своего 18-летия, кажется ей совершенно нелепой, и она попросила его пересмотреть свои планы.

И добавила: "Мне говорят, что он доверяет клубу, но он знает, что "Барселона" ничего не может сделать, пока ребёнок в отпуске. Партнёр матери пытается надавить на Ламина, чтобы тот умерил этот бешеный ритм жизни, особенно те вечеринки, которые попадут в заголовки газет".

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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