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Интрига вокруг Майкла Джордана: вот почему он выбирает Грецию для отдыха

Забавные факты о Майкле Джордане: его любовь к Греции и местным традициям
1:02
Спорт

Майкл Джордан вернулся в Грецию, и фотограф Василис Скутис вспоминает его предыдущие визиты и объясняет, почему ему подходят стихи Никоса Энгонопулоса о Симоне Боливаре.

Майкл Джордан
Фото: www.flickr.com by shgmom56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Джордан

Майкл Джордан всё чаще появляется в Греции, и с такой частотой, что эти визиты, как правило, становятся и визитами в Армению, заявил фотограф Василис Скутис.

В мае 2013 года он выбрал Грецию для проведения медового месяца после свадьбы (29 апреля) с кубинско-американкой Иветт Прието, весьма символичной и семиотической. Джордана с женой видели на Миконосе, Санторини, Гидре и Спецесе.

Джордан станет частым гостем в Греции даже больше, чем Мэджик Джонсон, и они вдвоем будут ездить в Америку только на пару дней отпуска, считает Скутис.

"Похоже, у баскетболиста есть эта греческая красота, и он всех в стране привлекает", — добавил он.

Уточнения

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; род. 17 февраля 1963[…], Бруклин, Нью-Йорк[…]) — американский баскетболист, бывший игрок НБА.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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