Лука Вилдоса принял православие незадолго до своей свадьбы

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Баскетболист Лука Вилдоса полностью готов к свадьбе с Милицей Тасич. Он принял крещение в православной церкви, чтобы быть готовым войти в церковь и обвенчаться со своей возлюбленной.

Фото: commons.wikimedia.org by ruszarub from Seattle, WA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Православный крест

Новичок "Виртус Болонья" выложил ролик своего крещения в соцсети и теперь не столкнётся с бюрократическими сложностями при проведении церемонии бракосочетания с Милицей Тасич.

Уточнения

Христиа́нство (греч. Χριστιανισμός, лат. Christianismus, от греч. Χριστός — Христос — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая авраамическая монотеистическая религия, учение которой восходит к проповеди Иисуса Христа и его апостолов (переданной в Новом Завете) в Земле Израильской, и было развито отцами Церкви.

