Лука Вилдоса принял православие незадолго до своей свадьбы

Баскетболист Лука Вилдоса полностью готов к свадьбе с Милицей Тасич. Он принял крещение в православной церкви, чтобы быть готовым войти в церковь и обвенчаться со своей возлюбленной.
Новичок "Виртус Болонья" выложил ролик своего крещения в соцсети и теперь не столкнётся с бюрократическими сложностями при проведении церемонии бракосочетания с Милицей Тасич.
Христиа́нство (греч. Χριστιανισμός, лат. Christianismus, от греч. Χριστός — Христос — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая авраамическая монотеистическая религия, учение которой восходит к проповеди Иисуса Христа и его апостолов (переданной в Новом Завете) в Земле Израильской, и было развито отцами Церкви.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.