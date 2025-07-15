Три гола, которые Овечкин не может забыть: один был настолько безумным, что судьи не поверили своим глазам

Александр Овечкин рассказал, как прошёл день рекордного гола в НХЛ

Один из самых ярких и узнаваемых хоккеистов современности, символ российского хоккея и настоящая икона НХЛ — Александр Овечкин. Родился в Москве, воспитанник столичного "Динамо", он уже в юном возрасте привлёк внимание своей невероятной скоростью, мощным броском и страстью к игре. В 2004 году был выбран под первым номером драфта НХЛ клубом "Вашингтон Кэпиталз", с которым связал всю свою карьеру за океаном.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

За два десятилетия в лиге Овечкин превратился в настоящую легенду: он девятикратный обладатель "Морис Ришар Трофи" — награды лучшему снайперу сезона, многократный участник Матчей звёзд и чемпион Кубка Стэнли 2018 года. Его фирменный стиль — мощные броски с левого круга вбрасывания, неудержимая энергетика и страсть к победе — давно стали визитной карточкой "Кэпиталз" и вдохновением для болельщиков по всему миру.

Но главное достижение — это рекорд, к которому он шёл годами: Овечкин обошёл самого Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером за всю историю Национальной хоккейной лиги. Этот момент окончательно закрепил его статус одного из величайших игроков в истории хоккея.

Как родился "офис Овечкина"

За два десятилетия в НХЛ Овечкин приучил всех к одному зрелищу: большинство — шайба — резкий бросок с левого круга вбрасывания. Именно это положение на льду и получило прозвище "офис Овечкина".

"Скорее всего, это придумали журналисты. Я ведь всегда стою в одной и той же точке при большинстве. Если шайба пришла, у меня есть выбор — бросать или отдавать. Чаще бросаю", — признался форвард Александр Овечкин.

Три самых памятных гола в карьере

За более чем 20 лет на льду у Овечкина накопилось множество голов, но он выделяет лишь три как особенные:

Гол в ворота сборной Канады на Олимпиаде 2006 года. Легендарный "гол из-за спины" в дебютном сезоне в ворота "Финикса". Заброшенная шайба в пятом матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса".

Рекордный день — без знаков судьбы

Сам момент рекорда случился в матче с "Айлендерс" 6 апреля 2025 года. За два дня до этого Овечкин оформил дубль в игре с "Чикаго", где ему написал сам Уэйн Гретцки.

"Перед игрой с "Чикаго" он написал: "Сделай хет-трик, и всё закончится". Тогда я забросил две. Он отшутился: "Хотя бы не в Виннипеге"", — рассказал Александр.

Сам день рекорда, по словам игрока, ничем не отличался от обычного: завтрак, тренировка, настрой на игру. Но именно такая будничность и делает этот день по-настоящему уникальным — история творилась без лишнего пафоса.

"Раздевание" Сорокина и музей в академии

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин, ставший частью истории, проявил спортивное благородство — он отдал Овечкину экипировку, в которой пропустил рекордный гол: клюшку, ловушку и щиток.

"Это всё будет в музее при академии, которую мы сейчас строим. Хотим собрать там много интересного, чтобы болельщики могли всё увидеть", — пояснил капитан "Вашингтона".

"Илья, конечно, молодец, дал мне забить. Только ему не говорите", — пошутил Овечкин.

О подарке в виде козлёнка и культурной игре слов

Символичным подарком от Никласа Бэкстрема стал живой козлёнок. В англоязычной культуре GOAT — это не просто животное, а акроним выражения greatest of all time — "величайший за всё время".

"Козлёнок жив-здоров, в меру упитан. Подарили по приколу. После рекорда у всех немного снесло крышу, начали творить невероятные вещи", — с улыбкой признался Овечкин.

Не успел ответить на все поздравления

Сообщения и звонки с поздравлениями посыпались буквально со всего мира — и Александр до сих пор не успел отреагировать на каждое из них.

"Их было очень много. Всем большое спасибо. Я знаю, что происходило в Москве, видел плакаты, баннеры, рекламу. Это очень тронуло", — добавил хоккеист.

Клип "Руки вверх!" и воспоминания о молодости

Группа "Руки вверх!" записала ремикс песни "18 мне уже" в честь рекорда Овечкина. И это попало прямо в сердце.

"Это группа моей молодости. Все песни наизусть. А тут такой ремикс — шок и радость одновременно", — признался Александр.

С фронтменом группы, Сергеем Жуковым, он поддерживает дружеские отношения.

Несмотря на рекордный статус, Овечкин скромно относится к сравнению себя с легендами других видов спорта, например, с Майклом Джорданом.

"Сравнивать меня с Джорданом — это небо и земля. Джордан — величайший. То же самое — моя мама в баскетболе. Я туда не дотянулся. Не надо себя возвышать", — считает Александр.

Такой подход лишь подтверждает, что величие — это не только про голы и рекорды, но и про скромность и уважение к другим.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

