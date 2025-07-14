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Рекорд на века — а подарок будто с распродажи: что не так с машиной для Овечкина

Автоэксперт Иван Зенкевич считает подарок Овечкину несоответствующим статусу
Спорт

Автомобиль китайского бренда Jetour T2, подаренный российскому нападающему Александру Овечкину, выступающему за клуб "Вашингтон Кэпиталз", в честь рекорда, оказался, по мнению автоэксперта, не вполне соответствующим статусу спортсмена.

Jetour T2
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jetour T2

Специалист в области автотранспорта Иван Зенкевич в беседе с NEWS. ru выразил мнение, что хотя машина сама по себе неплохая, для такого уровня фигуры стоило выбрать нечто более премиальное.

"Наверное, стоило подарить автомобиль подороже. Не знаю, кто именно был спонсором. В целом — это нормальная машина, просто не того уровня. Есть и китайские бренды, которые относятся к премиум-сегменту", — сказал Зенкевич.

Историческое достижение — и спорный жест

Речь идёт о подарке, вручённом Александру Овечкину перед началом благотворительного "Матча года". Повод был серьёзный: российский хоккеист недавно стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Этот результат широко обсуждался в спортивных кругах как в России, так и за рубежом.

Машина на льду и шайба в воротах

Момент вручения автомобиля сопровождался эффектным шоу: машина выехала на лёд и при этом не скользила, что само по себе вызвало удивление зрителей. Сам Овечкин тоже не остался в стороне — он отметился голом, поразив ворота сборной звёзд Континентальной хоккейной лиги.

Общественная реакция и выводы

Итог матча оказался разгромным: команда российских игроков, выступающих в НХЛ, одержала победу со счётом 15:3. Но обсуждение события в СМИ вышло далеко за рамки результата — именно выбор модели автомобиля стал причиной споров и разночтений. Многие комментаторы в соцсетях также отметили, что для такой выдающейся спортивной фигуры, как Александр Овечкин, подарок выглядел чересчур скромно, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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