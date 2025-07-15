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Этот тест покажет, сколько вы ещё проживёте — и врачи действительно подтверждают его точность

Эксперты считают гибкость и равновесие показателями физического возраста
4:42
Спорт

Представьте, что всего одно простое движение может многое рассказать о состоянии вашего здоровья — и даже предположить, насколько долгой будет ваша жизнь. Такой тест действительно существует. Он называется "Сядь-встань" и используется как неформальный индикатор уровня физической подготовки у людей среднего и пожилого возраста.

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, этот тест способен выявить потенциальные риски, связанные с сердцем, раком и другими причинами естественной смертности. Участниками стали более четырёх тысяч человек в возрасте от 46 до 75 лет. Им предложили выполнить простое задание: опуститься в положение сидя на полу и встать обратно, не используя руки и другую внешнюю поддержку.

Что оценивает тест

Несмотря на свою простоту, задание проверяет сразу несколько важных параметров: мышечную силу, гибкость, равновесие и координацию. Все эти факторы напрямую связаны с физическим возрастом тела и, как показало исследование, с риском преждевременной смерти.

Результаты оказались довольно показательными: участники, которым удалось выполнить задание без помощи рук или опоры, имели в шесть раз меньше шансов умереть от естественных причин в течение ближайших 10-12 лет. А вот те, кто шатался, терял равновесие или испытывал значительные трудности, продемонстрировали значительно более высокий риск.

Как провести тест дома

Для выполнения задания не требуется спортивный зал — достаточно небольшой ровной площадки и немного осторожности. Вот что нужно сделать:

  • Найдите безопасное пространство без острых углов и твердых предметов рядом.

  • Положите на пол что-то мягкое, чтобы смягчить возможное падение.

  • Разуйтесь.

  • Встаньте прямо, скрестите ноги и начните аккуратно опускаться на пол в позицию, напоминающую лотос.

  • Постарайтесь сесть без поддержки и затем подняться обратно также без помощи рук, стен или других объектов.

Рядом желательно иметь напарника — он сможет подстраховать при потере равновесия и оценить выполнение упражнения.

Как считается результат

Максимум за тест можно получить 10 баллов. За каждое касание руками, опору на колено, шатание или потерю равновесия вычитается один балл. Таким образом, итоговый результат отражает уровень контроля над телом.

  • 8-10 баллов — низкий риск смерти от естественных причин.

  • 4,5-7,5 балла — умеренный риск, который всё же стоит воспринимать серьёзно.

  • Ниже 4 баллов — тревожный показатель, особенно для тех, кто считает себя здоровым.

При этом исследование исключает такие причины смерти, как несчастные случаи или самоубийства — речь идёт именно о здоровье организма.

Если результат низкий — не паникуйте

Плохой результат в тесте ещё не приговор. Он лишь указывает на необходимость обратить внимание на физическую форму. Возможно, дело в гибкости, слабой мышечной силе, плохом равновесии — или в сочетании этих факторов. Улучшить ситуацию помогут регулярные физические упражнения и работа с профессионалами — например, с тренером или физиотерапевтом.

Если есть проблемы с суставами или травмы, тест "Сядь-встань" может быть неудобен или опасен. В таком случае можно попробовать другой вариант — 30-секундный тест подъёма со стула. Суть его проста: за полминуты нужно как можно больше раз встать и сесть обратно, не помогая себе руками.

Нормальные результаты для мужчин до 60 лет — минимум 15 повторов, для женщин — 13. После 60 лет допускается снижение нормы на один-два повтора в зависимости от возраста.

Что ещё может показать тест

Интересный факт: низкие баллы могут указывать на скрытые риски. Например, плохая гибкость тела может быть связана с проблемами сосудов — особенно с жёсткостью артерий, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому даже простой тест способен стать отправной точкой для серьёзных изменений. Он не заменяет медицинскую диагностику, но может помочь вовремя задуматься о здоровье и сделать шаг в сторону долгой и активной жизни.

Уточнения

Жизнь (лат  vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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