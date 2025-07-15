Пара килограммов до отпуска: 5 ошибок, из-за которых вес не уходит, даже если вы очень стараетесь

Фитнес-тренеры считают дефицит калорий основным условием снижения веса

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Мечта сбросить пару килограммов к отпуску или просто почувствовать себя легче — знакомая история для многих. Главное условие для снижения веса — это дефицит калорий. То есть, тратить энергии больше, чем получаешь с едой. Всё просто — но не всегда легко.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

"Не нужно морить себя голодом. Есть надо регулярно, но в рамках разумного. Отличный способ держать ситуацию под контролем — считать калории", — пояснил фитнес-тренер.

Важно понимать: любые экстремальные меры вроде "голодных" диет только вредят организму и замедляют метаболизм. А вот умеренное питание с расчётом калорий помогает избежать срывов и удерживать результат.

Спите, если хотите похудеть

Многие недооценивают роль сна в процессе снижения веса. А ведь нехватка сна напрямую влияет на гормональный фон и усиливает тягу к еде — особенно к сладкому и жирному. Без полноценного отдыха организму будет трудно справляться даже с обычными нагрузками.

"Старайтесь спать не менее восьми часов в сутки. Недосып — верный путь к перееданию", — отметил специалист.

Качественный сон способствует восстановлению после тренировок и улучшает общее самочувствие, что тоже важно для дисциплины и желания продолжать путь к цели.

Углеводы — не враги

Не стоит бояться углеводов, но важно понимать, какие из них действительно полезны. Рекомендуется отказаться от "быстрых" углеводов — сахара, белого хлеба, сладостей — и перейти на "медленные": крупы, овощи, цельнозерновой хлеб.

"Простые углеводы быстро расходуются, и чувство сытости после них недолгое. А вот сложные перевариваются медленно и надолго дают энергию", — пояснил эксперт.

Рацион, в котором преобладают сложные углеводы, помогает дольше оставаться сытым и снижает риск переедания.

Не забывайте про воду

Один из самых простых, но при этом важных советов — следить за водным балансом. Недостаток воды в организме может маскироваться под чувство голода, а значит, есть риск съесть лишнего просто потому, что вы на самом деле хотите пить.

"В день нужно выпивать как минимум один литр чистой воды. Это поможет избежать обезвоживания и поддерживать обмен веществ в норме", — напомнил тренер.

Особенно важно соблюдать питьевой режим при физических нагрузках, когда потери жидкости возрастают.

И ещё один совет — без фанатизма

Хотя прозвучало пять основных рекомендаций, за кадром остаётся ещё одно важное правило: не превращайте путь к снижению веса в наказание. Подход должен быть системным, но при этом адекватным. Не стоит резко исключать всё вкусное, насиловать себя тренировками по два часа или упрекать за каждую конфету.

Похудение — это не только процесс, но и образ жизни. И если делать всё с умом, результат обязательно придёт.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

