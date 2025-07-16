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От скуки к энергии: почему тренироваться в команде эффективнее зала и приносит удовольствие

Футбол, баскетбол и волейбол заменят кардиотеки и силовые
1:03
Спорт

Команда профессионалов, включая чемпиона по мини-футболу, делится секретами поддержания формы вне спортзала. Всё, что вам нужно — движения, которые доставляют удовольствие и работают на результат.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Почему командные виды спорта работают

Если вы устали от монотонных упражнений, переключитесь на командные игры. Футбол, баскетбол, хоккей или волейбол заставляют двигаться постоянно — бег, ускорения, прыжки. Эта динамика включает в работу все группы мышц и укрепляет связки.

Что вы получите

  • Активную кардио- и силовую нагрузку — в течение часа вы двигаетесь без перерыва

  • Развитие выносливости, физической формы и бодрости

  • Усиление реакции и аналитики за счёт взаимодействия с командой

  • Меньше скуки — тренировки приносят удовольствие и азарт

Сколько достаточно

Достаточно 2-3 занятий в неделю, чтобы ощутить результат: улучшение выносливости, силы и самочувствия.

Уточнения

Выно́сливость - способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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