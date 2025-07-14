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Фигуристка Алина Загитова назвала 5 решающих качеств в мужчине — неожиданный список

Алина Загитова: 5 главных требований к будущему избраннику — доверие превыше всего?
1:24
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поделилась своими представлениями об идеальном мужчине.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алина Загитова

В интервью для "Спортмастер Медиа" она рассказала, что для неё важно, чтобы мужчина, которого она выберет, занимался спортом, любил собак, умел кататься на коньках, нормально относился к путешествиям.

"Даже по России? Домосед? Пятёрочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки", — сказала Загитова.

Также, по словам фигуристки, желательно, чтобы он не часто ходил на тусовки и не имел много подруг. Однако она отметила, что если мужчина не умеет фотографировать, это не станет для неё серьёзным препятствием.

Загитова подчеркнула, что несмотря на свои предпочтения, она готова работать над тем, чтобы её избранник стал более спортивным. Она также отметила, что для неё важно доверие в отношениях, даже если у мужчины много подруг.

Алина Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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