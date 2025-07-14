Шайбы влетали одна за другой: вратарь Дорожко назвал главную причину поражения от НХЛ

Вратарь Дорожко: причина разгрома от звезд НХЛ кроется в этом

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь команды "Восток" и клуба "Амур" Максим Дорожко поделился впечатлениями от "Матча года", в котором его команда потерпела разгромное поражение от звёзд НХЛ со счётом 3:15.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison from Hanover, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хоккейный круб Вашингтон Капиталз

По словам Дорожко, участие в таком масштабном событии, посвящённом благотворительности, стало настоящим праздником для всех болельщиков. Он отметил, что возможность играть на льду с известными хоккеистами из НХЛ — это незабываемый опыт, который стоит всех усилий.

Вратарь также признал, что команда КХЛ не смогла полностью реализовать свой потенциал в этом матче. Он предположил, что причиной поражения стал более высокий уровень настроя у соперников, а также их отличное взаимодействие и техника в игре с шайбой.

"Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру. У нас где-то, может быть, настрой чуть похуже был, из-за этого нам забили некоторые голы. В принципе, ребята из команды НХЛ очень хорошо разыгрывали шайбу, голы хорошие забили", — сказал Дорожко в разговоре с "Чемпионатом".

Дорожко подчеркнул, что игроки НХЛ продемонстрировали высокий уровень мастерства, что и привело к крупному счёту.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

