Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог Сафонова: люди с первым и вторым фототипами кожи наиболее уязвимы к солнцу
The Journal of Clinical Endocrinology: кетопитание усиливает кровоток в мозге
Психологи МГУ выявили связь низкой мотивации студентов с контролем в детстве
Способы охлаждения квартиры в жару без кондиционера: рекомендации экспертов
Кондиционер для волос вместо автополироли: простой способ сделать машину сияющей
В Дубае представили шоколад с манго, маракуйей и карамелью
Чеснок начал желтеть и полегать — сигнал к срочной уборке
Синицы и воробьи кажутся соседями, но зимой становятся заклятыми врагами — вся правда об их борьбе
Рэперша утверждает: Макгрегор прислал интимные изображения и угрожал молчать

Тренировка до отказа: кто получит рост мышц, а кто столкнётся с выгоранием и травмой

Тренировка до отказа задействует больше мышечных волокон
1:25
Спорт

Тренировка до отказа — это момент, когда мышцы настолько утомлены, что невозможно выполнить ещё один повтор с правильной техникой. Различают полный отказ (невозможность двигаться) и технический отказ (нарушение формы движения).

Разные стандарты женского фитнеса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разные стандарты женского фитнеса

Плюсы тренировки до отказа

  • Максимально задействует мышечные волокна, особенно при работе с лёгкими весами

  • Может ускорить рост мышц, особенно если использовать отказ в последнем подходе

Минусы и риски

  • Увеличивает риск переутомления и травм

  • Требует больше времени на восстановление — иногда до 48 часов

  • Может снизить общую продуктивность, особенно при регулярном применении

Когда отказ оправдан

  • При высоком уровне подготовки

  • При тренировках с небольшими весами

  • Когда вы тренируетесь не чаще 1-2 раз в неделю или в формате коротких, интенсивных сессий

Как тренироваться безопасно

  • Используйте отказ только в последнем подходе упражнения

  • Не применяйте его во всех упражнениях подряд

  • Отдавайте предпочтение отказу в изолирующих упражнениях, а не в базовых

  • Обязательно следите за техникой

  • Включайте отдых и давайте мышцам время на восстановление

Тренировка до отказа — это полезный инструмент, если применять его с умом. Он может усилить рост мышц, но требует осторожности, планирования и грамотной дозировки.

Уточнения

Мы́шцы - органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Экономика и бизнес
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Кондиционер для волос вместо автополироли: простой способ сделать машину сияющей
В Дубае представили шоколад с манго, маракуйей и карамелью
Чеснок начал желтеть и полегать — сигнал к срочной уборке
Синицы и воробьи кажутся соседями, но зимой становятся заклятыми врагами — вся правда об их борьбе
Рэперша утверждает: Макгрегор прислал интимные изображения и угрожал молчать
Военный эксперт Михайлов: ракету Х-101 крайне сложно перехватить
Данила Козловский рассказал о своей дочери Оде в спектакле Frank
Тренировка до отказа задействует больше мышечных волокон
Врач Мясников: эмоции и обстановка влияют на усвоение пищи
Авиакомпания под угрозой из-за инцидента с кипятком: пассажирка требует компенсацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.