Тренировка до отказа: кто получит рост мышц, а кто столкнётся с выгоранием и травмой

Тренировка до отказа — это момент, когда мышцы настолько утомлены, что невозможно выполнить ещё один повтор с правильной техникой. Различают полный отказ (невозможность двигаться) и технический отказ (нарушение формы движения).
Максимально задействует мышечные волокна, особенно при работе с лёгкими весами
Может ускорить рост мышц, особенно если использовать отказ в последнем подходе
Увеличивает риск переутомления и травм
Требует больше времени на восстановление — иногда до 48 часов
Может снизить общую продуктивность, особенно при регулярном применении
При высоком уровне подготовки
При тренировках с небольшими весами
Когда вы тренируетесь не чаще 1-2 раз в неделю или в формате коротких, интенсивных сессий
Используйте отказ только в последнем подходе упражнения
Не применяйте его во всех упражнениях подряд
Отдавайте предпочтение отказу в изолирующих упражнениях, а не в базовых
Обязательно следите за техникой
Включайте отдых и давайте мышцам время на восстановление
Тренировка до отказа — это полезный инструмент, если применять его с умом. Он может усилить рост мышц, но требует осторожности, планирования и грамотной дозировки.
Мы́шцы - органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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