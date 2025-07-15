Приседания без риска: как выбрать свой вариант и избежать ошибок в домашних условиях

Ошибки при приседаниях: округление спины и заваливание колен внутрь

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Приседания — одно из самых универсальных и мощных упражнений для ног, ягодиц и корпуса. При правильной технике они укрепляют мышцы, связки и суставы. Но при нарушении техники риск травм высок. Разбираем варианты приседаний, правила выполнения и способы избежать ошибок.

Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается спортом

Варианты приседаний

Классические приседания: ноги на ширине плеч, стопы слегка развернуты, спина прямая, таз отводится назад.

Приседания с широкой постановкой стоп: нагрузка смещается на внутреннюю часть бедра и ягодицы.

Приседания с узкой постановкой: нагрузка больше на квадрицепсы, менее задействованы ягодицы.

Плие‑приседания: ноги широко, носки направлены наружу — глубокое раскрытие бедер и активная работа внутренней поверхности.

Приседания на одной ноге ("пистолет"): вариант для продвинутых — требует баланса, силы и контроля.

Польза приседаний

Укрепляют ягодицы, бедра и связки

Способствуют улучшению осанки и координации

Активизируют мышцы кора и стабилизаторы

Повышают общий тонус и метаболизм

Улучшают мобильность тазобедренных и коленных суставов

Что важно соблюдать

Спина остаётся естественно прямой, без округления

Колени не выходят вперёд за носки — это снижает нагрузку на коленные суставы

Таз уходит назад и вниз — сидите, как на стуле

Старайтесь держать тело в одной плоскости — избегайте наклона корпуса вперёд

Начинайте с небольшого количества повторений, увеличивая нагрузку постепенно

Следите за ощущениями — лёгкая усталость допустима, боль — сигнал остановиться

Частые ошибки

Сгибание спины — приводит к нагрузке на поясницу

Колени "заваливаются" внутрь — риск травм

Приседание "на носки" — увеличивает нагрузку на колени

Резкие и быстрые движения — лишают контроль и увеличивают нагрузку

Игнорирование разминки и растяжки — повышает риск микроразрывов

Приседания — основа многих тренировочных программ. Главное — прислушиваться к себе, соблюдать технику и подбирать вариант, подходящий вашему уровню.

Уточнения

Приседа́ния - одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

