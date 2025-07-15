Приседания без риска: как выбрать свой вариант и избежать ошибок в домашних условиях

Приседания — одно из самых универсальных и мощных упражнений для ног, ягодиц и корпуса. При правильной технике они укрепляют мышцы, связки и суставы. Но при нарушении техники риск травм высок. Разбираем варианты приседаний, правила выполнения и способы избежать ошибок.
Классические приседания: ноги на ширине плеч, стопы слегка развернуты, спина прямая, таз отводится назад.
Приседания с широкой постановкой стоп: нагрузка смещается на внутреннюю часть бедра и ягодицы.
Приседания с узкой постановкой: нагрузка больше на квадрицепсы, менее задействованы ягодицы.
Плие‑приседания: ноги широко, носки направлены наружу — глубокое раскрытие бедер и активная работа внутренней поверхности.
Приседания на одной ноге ("пистолет"): вариант для продвинутых — требует баланса, силы и контроля.
Укрепляют ягодицы, бедра и связки
Способствуют улучшению осанки и координации
Активизируют мышцы кора и стабилизаторы
Повышают общий тонус и метаболизм
Улучшают мобильность тазобедренных и коленных суставов
Спина остаётся естественно прямой, без округления
Колени не выходят вперёд за носки — это снижает нагрузку на коленные суставы
Таз уходит назад и вниз — сидите, как на стуле
Старайтесь держать тело в одной плоскости — избегайте наклона корпуса вперёд
Начинайте с небольшого количества повторений, увеличивая нагрузку постепенно
Следите за ощущениями — лёгкая усталость допустима, боль — сигнал остановиться
Сгибание спины — приводит к нагрузке на поясницу
Колени "заваливаются" внутрь — риск травм
Приседание "на носки" — увеличивает нагрузку на колени
Резкие и быстрые движения — лишают контроль и увеличивают нагрузку
Игнорирование разминки и растяжки — повышает риск микроразрывов
Приседания — основа многих тренировочных программ. Главное — прислушиваться к себе, соблюдать технику и подбирать вариант, подходящий вашему уровню.
Приседа́ния - одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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