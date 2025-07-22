Для тех, кому за 60 лет: эти 3 упражнения пощадят ваши суставы

Фитнес-эксперт перечислил 3 упражнения, которые идеально подойти людям после 60 лет

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Эти упражнения идеально подходят тем, кто хочет двигаться, поддерживать форму и снизить риск травм и переломов. Упражнения на гибкость, безопасны и подходят для людей любого возраста и физической подготовки.

Фото: https://р52.навигатор.дети/images/events/cover/cbc8b9658a8c5481d2524aea9bbe2add_big.jpg Пилатес

Их называют низкоинтенсивными тренировками, и они представляют собой альтернативу для сотен людей, желающих начать или вернуться в мир фитнеса, но без обильного потоотделения и физического истощения.

Учёные считают, что "некоторые из лучших физических нагрузок для тела не требуют походов в спортзал или подготовки к марафону". Среди них рекомендуются низкоинтенсивные упражнения, такие как ходьба, плавание и тайцзи.

Алехандра Хинтце, врач спортивной медицины и главный врач школы Марангони, опровергает миф о том, что упражнения с низкой ударной нагрузкой менее эффективны.

"Они одинаково эффективны для улучшения или поддержания физической формы; при правильной интенсивности можно прийти в форму и получать удовольствие от физической активности", — сказала она.

Когда мы говорим об упражнениях с низкой ударной нагрузкой, мы имеем в виду, что, в отличие от вышеупомянутых, на сустав не оказывается дополнительная нагрузка, но мы можем "играть" с такими переменными, как сила, выносливость сердечно-сосудистой системы и гибкость.

3 идеальных вида упражнений, чтобы избежать травм и оставаться в форме

Тайцзи

Эта дисциплина, возникшая на Востоке, считается среди своих поклонников разновидностью "медитации в движении", поэтому она стала невероятно популярной на Западе.

Плавание или водные упражнения

Простое плавание расслабляет позвонки и спину. А что, если к этому добавить физические упражнения, например, аквааэробику, плавание или другие?

Универсальность воды делает ее подходящей как для интенсивных тренировок, так и для восстановительных программ.

Велосипед

Это занятие, которому обычно учатся в детстве, может вызвать ностальгические и весёлые воспоминания.

В более старшем возрасте становятся очевидны два разных способа его использования: велосипед для езды на улице, для езды на велосипеде, и велотренажер, который можно использовать в помещении или в спортзале.

Во время тренировки вес тела ни в коем случае не приходится на колено. Положение сидя не создаёт нагрузки на суставы.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

