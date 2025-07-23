Мода на ледяные ванны: вот чем может быть опасен этот тренд

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2:24
Спорт

Погружение в холодную воду — это занятие, которое разделяет людей: одни его любят, другие ненавидят. Но правда в том, что многие практикуют его еженедельно, а то и ежедневно, будучи убеждёнными в его пользе для психического и физического здоровья.

Девушка в ванной
Фото: https://grohe.org.ru/upload/iblock/eac/eac480f5bd55f994018e242b287822a6.jpg
Девушка в ванной

Криотерапия, также известная как погружение в холодную воду, может включать в себя плавание на открытом воздухе — в озерах, реках или океане, принятие холодного душа или даже погружение в ледяную ванну.

Спортсмены давно используют её для уменьшения боли в мышцах и ускорения восстановления, проводя около десяти минут после тренировки в холодной воде температурой около 10-15 °C.

Кроме того, погружение в холодную воду также используется для лечения симптомов депрессии, боли и мигрени. Существует множество свидетельств того, как терапия холодной водой меняла жизнь, исцеляла "разбитые сердца" и помогала людям пережить трудные времена.

Хотя многие исследования выявили пользу ледяных ванн для восстановления после физических нагрузок, исследование 2014 года показало, что это может быть эффект плацебо.

На самом деле, исследования потенциальной пользы холодной воды или плавания на открытом воздухе находятся на ранней стадии, и пока нет научных данных, подтверждающих это. Для любого вида деятельности, претендующего на терапевтический эффект, минимальным требованием является "безвредность". Что ж, этого нельзя сказать о холодной воде, которая сопряжена с немалыми рисками.

Одной из малоизвестных проблем, связанных с погружением в холодную воду, является так называемая холодовая травма без обморожения. При воздействии холода руки и ноги могут сильно замерзнуть или онеметь, а также ощущать покалывание или боль при согревании. У большинства людей эти симптомы временные, и нормальная чувствительность возвращается в течение нескольких минут.

Однако у людей с холодовой травмой без обморожения эти симптомы (боль, изменение чувствительности и повышенная чувствительность к холоду) могут сохраняться в пораженных зонах в течение многих лет из-за повреждения нервов и кровеносных сосудов.

Уточнения

Криотерапия физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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