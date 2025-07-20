Забудьте про бессонницу: после этих упражнений вы будете спать как младенец

Подтверждена эффективность физических упражнений в качестве основного метода лечения нарушений сна, утверждают учёные.
Распространённость бессонницы связана с повышенным риском различных психических и физических заболеваний, включая деменцию и сердечно-сосудистые заболевания.
Медикаментозное лечение бессонницы не лишено побочных эффектов, а когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), несмотря на свою эффективность, не всегда доступна из-за нехватки квалифицированных специалистов, объясняют исследователи.
В исследованиях приняли участие 1348 участников и применялись 13 различных подходов к лечению бессонницы, семь из которых были основаны на физических упражнениях: йога, тайцзи, ходьба или бег трусцой, аэробные и силовые упражнения, только силовые тренировки, аэробные упражнения в сочетании с терапией и смешанные аэробные упражнения.
Некоторые вмешательства, основанные на физических упражнениях, также оказались эффективными по сравнению с существующими методами лечения.
Йога, вероятно, приводит к значительному увеличению общей продолжительности сна почти на два часа и может повысить эффективность сна почти на 15%. Она также может сократить время бодрствования после засыпания почти на час и сократить латентность сна примерно на полчаса.
Ходьба или бег трусцой могут значительно снизить тяжесть бессонницы — почти на 10 баллов, в то время как тайцзи может снизить оценку качества сна более чем на 4 балла, увеличить общую продолжительность сна более чем на 50 минут и сократить время бодрствования после засыпания более чем на полчаса.
Кроме того, тайцзи может сократить латентность сна примерно на 25 минут.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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