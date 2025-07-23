Нарастите мощные мышцы за месяц: метод 6-12-25 становится все популярнее

Тренировка на беговой дорожке 12-3-30, пилатес 3-2-8, фитнес-метод 3-2-1 — этот список можно продолжать. Однако у этой тенденции есть веская причина: им легко следовать, потому что они точно описывают, что именно вы будете делать.
Ещё одна тренировка, которая сейчас набирает популярность, — это тренировка 6-12-25. Стоит ли она шумихи?
Разработанная покойным канадским тренером по силовой подготовке Чарльзом Поликуином, тренировка 6-12-25 представляет собой "структурированный протокол тренировок, который задействует одну группу мышц за подход с использованием трех различных упражнений с минимальным отдыхом между ними", — говорит персональный тренер Ор Артзи, сертифицированный фитнес-тренер.
По словам сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке Ноама Тамира, суть заключается в максимальном развитии мышечных волокон с помощью трёх различных диапазонов повторений, выполняемых подряд, для наращивания мышечной массы и силы.
Вот краткий анализ:
Если вы хотите выполнить больше одного раунда, сделайте перерыв 90-120 секунд, прежде чем вернуться к тренировкам.
Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.