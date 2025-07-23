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Нарастите мощные мышцы за месяц: метод 6-12-25 становится все популярнее

Как нарастить силу с помощью метода тренировок 6-12-25
2:40
Спорт

Тренировка на беговой дорожке 12-3-30, пилатес 3-2-8, фитнес-метод 3-2-1 — этот список можно продолжать. Однако у этой тенденции есть веская причина: им легко следовать, потому что они точно описывают, что именно вы будете делать.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Ещё одна тренировка, которая сейчас набирает популярность, — это тренировка 6-12-25. Стоит ли она шумихи?

Разработанная покойным канадским тренером по силовой подготовке Чарльзом Поликуином, тренировка 6-12-25 представляет собой "структурированный протокол тренировок, который задействует одну группу мышц за подход с использованием трех различных упражнений с минимальным отдыхом между ними", — говорит персональный тренер Ор Артзи, сертифицированный фитнес-тренер.

По словам сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке Ноама Тамира, суть заключается в максимальном развитии мышечных волокон с помощью трёх различных диапазонов повторений, выполняемых подряд, для наращивания мышечной массы и силы.

Вот краткий анализ:

  • 6 повторений тяжёлого многосуставного упражнения: это самое тяжёлое упражнение тренировки, в котором вы поднимете наибольший вес.
  • 12 повторений менее тяжёлого упражнения: вы поднимете немного меньший вес, чем в предыдущих 6 повторениях.
  • 25 повторений наименее сложного упражнения: вы больше сосредоточитесь на выносливости и мышечной усталости. Вы будете использовать лёгкий вес, с которым сможете выполнить 25 повторений.

Если вы хотите выполнить больше одного раунда, сделайте перерыв 90-120 секунд, прежде чем вернуться к тренировкам.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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