Забудьте про тревожность: эта медитация успокоит и уничтожит стресс

Всего 11 минут в день достаточно, чтобы снизить уровень кортизола — гормона стресса. Практика йога-нидры способна в этом помочь.
Полчаса минут дают дополнительный эффект, особенно для людей с высоким уровнем стресса.
Если вы будете регулярно практиковаться, вам обеспечено снижение общей выработки кортизола и более выраженное его снижение в течение дня.
Йога-нидра — это направляемая медитация в состоянии глубокого расслабления. Она включает концентрацию на дыхании, телесных ощущениях и мысленных образах.
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