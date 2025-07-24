Забудьте про тревожность: эта медитация успокоит и уничтожит стресс

Всего 11 минут медитации спасают от стресса и тревожности

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Всего 11 минут в день достаточно, чтобы снизить уровень кортизола — гормона стресса. Практика йога-нидры способна в этом помочь.

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg Медитация

Полчаса минут дают дополнительный эффект, особенно для людей с высоким уровнем стресса.

Если вы будете регулярно практиковаться, вам обеспечено снижение общей выработки кортизола и более выраженное его снижение в течение дня.

Йога-нидра — это направляемая медитация в состоянии глубокого расслабления. Она включает концентрацию на дыхании, телесных ощущениях и мысленных образах.