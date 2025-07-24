Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдвое больше! Новые тарифы на оформление водительских прав с сентября
Jetour G700 получил функцию плавания и запас хода 1400 км
Как избежать конфликта между мятой и другими растениями на грядке
Сэндвич с сыром фета и арбузом: пикантная закуска, которая покорила интернет
Рай для гурманов: город на берегу озера, в который влюбляются с первого взгляда
На одной волне: почему оптимисты мыслят однородно
Учёные: свободная одежда светлых тонов снижает риск укусов комаров
Упругость кожи на 100%: 4 упражнения, которые помогут вам избавиться от дряблости
Правила ухода за бытовыми приборами для повышения их долговечности

Забудьте про тревожность: эта медитация успокоит и уничтожит стресс

Всего 11 минут медитации спасают от стресса и тревожности
0:37
Спорт

Всего 11 минут в день достаточно, чтобы снизить уровень кортизола — гормона стресса. Практика йога-нидры способна в этом помочь.

Медитация
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Медитация

Полчаса минут дают дополнительный эффект, особенно для людей с высоким уровнем стресса.

Если вы будете регулярно практиковаться, вам обеспечено снижение общей выработки кортизола и более выраженное его снижение в течение дня.

Йога-нидра — это направляемая медитация в состоянии глубокого расслабления. Она включает концентрацию на дыхании, телесных ощущениях и мысленных образах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Всего 11 минут медитации спасают от стресса и тревожности
Учёные: свободная одежда светлых тонов снижает риск укусов комаров
Упругость кожи на 100%: 4 упражнения, которые помогут вам избавиться от дряблости
Правила ухода за бытовыми приборами для повышения их долговечности
Юрий Лоза пожаловался на то, что его песни не взяли на МУЗ-ТВ
Одна виноградина может отравить собаку и требует немедленного визита к ветеринару
Россияне жалуются на JAC JS4, Chery и Tank: выявлены слабые места
Экспорт сжиженного газа из США: переговоры Трампа с Японией о газопроводе длиной 1287 км
Освежаем посудомойку: убираем запахи с помощью подручных средств
Почему укроп не всходит: основные причины и советы по посеву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.