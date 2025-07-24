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Кофе в жару улучшит ваши тренировки: вот как кофеин влияет на работоспособность

Исследование показало, что кофеин во время тренировок в жару улучшает работоспособность
1:47
Спорт

Употребление кофеина перед тренировкой в жару увеличивает физиологическое напряжение, включая учащенное дыхание, связанное с повышением температуры тела (гипервентиляция, вызванная гипертермией), и снижением мозгового кровотока.

Айс-кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Kim Dae Jeung, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Айс-кофе

Эти физиологические реакции объясняются быстрым повышением концентрации кофеина в крови перед тренировкой, что снижает его эргогенный эффект. В исследовании, опубликованном в журнале "Medicine & Science in Sports & Exercise", исследователи из Университета Цукубы изучали влияние потребления умеренных доз кофеина во время тренировки на работоспособность при длительных физических нагрузках в жару у здоровых молодых мужчин и женщин.

Результаты показали, что уровень кофеина в крови постепенно увеличивался во время тренировки, а продолжительность высокоинтенсивных упражнений в конце тренировки увеличивалась. Кроме того, оценка воспринимаемой нагрузки была ниже непосредственно перед высокоинтенсивной тренировкой.

Напротив, потребление кофеина не усугубляло гипервентиляцию, вызванную гипертермией, и церебральную гипоперфузию во время тренировки. Эти результаты свидетельствуют о том, что употребление кофеина во время физических упражнений может быть эффективной стратегией для повышения работоспособности при длительных нагрузках в условиях жары.

Более того, такой подход не увеличивает физиологическую нагрузку в соответствующие моменты времени по сравнению с отсутствием кофеина. Однако употребление кофеина приводит к большей кардиореспираторной и температурной нагрузке в конце тренировки из-за улучшения её работоспособности.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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