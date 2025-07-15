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Вы не подозреваете об этом! 5 вещей, которые губят вашу практику йоги

Первая причина, почему йога не приносит желаемых результатов
2:39
Спорт

Студии йоги — это, по сути, пространства, где всё происходит по принципу "ты делаешь сам". Тем не менее, если поговорить с инструкторами, то можно узнать, что есть несколько мелочей, которые делают ученики на занятиях, о которых… возможно, они бы предпочли не делать. Некоторые из этих привычек могут подвергнуть вас риску травмирования. Некоторые могут испортить впечатление от занятий другим ученикам. А другие просто означают, что вы не получаете от своего потока столько, сколько могли бы.

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Вы пытаетесь насильно втиснуть позы в то, как, по вашему мнению, они должны выглядеть.

На большинстве фитнес-занятий от учеников требуют, по сути, копировать действия инструктора, в то время как все работают над достижением своих целей, например, поднимать более тяжёлые веса или делать больше повторений.

Поэтому легко понять, почему люди ошибочно приносят тот же настрой в студию йоги. Но йога на самом деле должна быть направлена на то, чтобы прислушаться к своему телу. Ощущения от позы гораздо важнее, чем её внешний вид.

Во время Шавасаны вы занимаетесь другими делами или уходите пораньше.

Легко списать Шавасану, восстанавливающую позу в конце занятия, когда вы просто лежите на спине.

"Люди обычно ищут физическую нагрузку", — рассказывает зарегистрированный преподаватель йоги Мишель Сальваторе, вице-президент по йоге. "И людям некомфортно сидеть в этой неподвижности".

Поэтому иногда ученики сворачивают коврик, чтобы выйти из дома во время этой финальной позы, или вместо этого выполняют упражнения на пресс или стойку на голове.

Но эта привычка означает, что вы не только сами упускаете пользу Шавасаны, но и потенциально портите этот мощный момент медитации для окружающих.

Ваш телефон становится главным героем вашей практики.

Мы понимаем: иногда очень заманчиво заглянуть в телефон между приветствиями солнца. Но это мешает осознанному отдыху, который может предложить йога. Некоторые инструкторы, такие как Хирш, даже просят учеников вообще оставлять телефоны вне студии, и всё равно сталкиваются с этой проблемой.

"Есть люди, которые выходят из дома каждый раз, чтобы проверить свой телефон", — говорит она.

Тренер понимает, что наши телефоны могут вызывать привыкание.

"Но над этим стоит работать в своей практике йоги — как долго я смогу чувствовать себя в безопасности и не нервничать, не проверяя телефон?" — говорит она.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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