Как прокачать грудные мышцы без гантелей: 5 простых секретов успеха

Есть множество различных упражнений для груди, включая модификации жима от груди, которые эффективно прокачивают верхнюю часть тела. И это хорошо, поскольку каждое упражнение прорабатывает мышцы немного по-своему.
На самом деле, вам не нужно ничего, чтобы прокачать грудь. Такие упражнения, как отжимания позволяют накачать грудные мышцы, используя только собственный вес.
Это делает эти упражнения лёгким дополнением к домашней программе. В то же время, другие упражнения на грудь, такие как жимы, разводки и пуловеры, требуют использования отягощений. Эта внешняя нагрузка помогает по-настоящему нагрузить грудные мышцы и в конечном итоге стимулирует их рост и силу.
Вот несколько упражнений для груди, которые стоит попробовать:
Перед тренировкой лучше сделать небольшую разминку.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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