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Как прокачать грудные мышцы без гантелей: 5 простых секретов успеха

Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
1:11
Спорт

Есть множество различных упражнений для груди, включая модификации жима от груди, которые эффективно прокачивают верхнюю часть тела. И это хорошо, поскольку каждое упражнение прорабатывает мышцы немного по-своему.

Жим лёжа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа

На самом деле, вам не нужно ничего, чтобы прокачать грудь. Такие упражнения, как отжимания позволяют накачать грудные мышцы, используя только собственный вес.

Это делает эти упражнения лёгким дополнением к домашней программе. В то же время, другие упражнения на грудь, такие как жимы, разводки и пуловеры, требуют использования отягощений. Эта внешняя нагрузка помогает по-настоящему нагрузить грудные мышцы и в конечном итоге стимулирует их рост и силу.

Вот несколько упражнений для груди, которые стоит попробовать:

  • Жим от груди
  • Жим от груди нейтральным хватом
  • Жим от груди узким хватом
  • Жим от груди на наклонной скамье
  • Жим от груди с наклоном вниз
  • Отжимания
  • Отжимания на наклонной скамье
  • Обратные отжимания на скамье.

Перед тренировкой лучше сделать небольшую разминку.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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