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Эти 4 упражнения заставят вашу нижнюю часть тела работать на полную

Заставьте ваши ягодицы загореться: эта тренировка ног без приседаний творит чудеса
1:23
Спорт

Да, приседания — отличное упражнение. Но им не обязательно быть частью каждой программы тренировок на нижнюю часть тела. На самом деле, тренировка ног без приседаний полезна в те моменты, когда вам совсем не хочется заниматься, будь то из-за неприятных ощущений, желания разнообразить программу или просто не в настроении.

Приседания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания

Вам понадобится: два-три комплекта гантелей. Тяжелая пара для румынской становой тяги и ягодичного мостика (можно использовать один тяжёлый вес для мостика); пара средней или высокой тяжести для обратного выпада; и лёгкая пара для бокового шага вниз с касанием пятки.

Правильный вес будет зависеть от вашего текущего уровня силы и опыта выполнения этих упражнений, но, как правило, старайтесь использовать вес, который кажется вам сложным, но с которым вы сможете выполнить заданное количество повторений.

Упражнения:

  • Прямой сет
  • Обратный выпад
    Суперсет
  • Румынская становая тяга
    Боковой шаг вниз с касанием пятки
    Прямой сет
  • Ягодичный мостик.

Прежде чем приступить к этой тренировке, уделите несколько минут разминке, выполняя такие движения, как круговые движения головой, вращения плечами, скручивания позвоночника, махи ногами и подъёмы коленей.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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