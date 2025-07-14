Эти 4 упражнения заставят вашу нижнюю часть тела работать на полную

Заставьте ваши ягодицы загореться: эта тренировка ног без приседаний творит чудеса

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Да, приседания — отличное упражнение. Но им не обязательно быть частью каждой программы тренировок на нижнюю часть тела. На самом деле, тренировка ног без приседаний полезна в те моменты, когда вам совсем не хочется заниматься, будь то из-за неприятных ощущений, желания разнообразить программу или просто не в настроении.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания

Вам понадобится: два-три комплекта гантелей. Тяжелая пара для румынской становой тяги и ягодичного мостика (можно использовать один тяжёлый вес для мостика); пара средней или высокой тяжести для обратного выпада; и лёгкая пара для бокового шага вниз с касанием пятки.

Правильный вес будет зависеть от вашего текущего уровня силы и опыта выполнения этих упражнений, но, как правило, старайтесь использовать вес, который кажется вам сложным, но с которым вы сможете выполнить заданное количество повторений.

Упражнения:

Прямой сет

Обратный выпад

Суперсет

Суперсет Румынская становая тяга

Боковой шаг вниз с касанием пятки

Прямой сет

Боковой шаг вниз с касанием пятки Прямой сет Ягодичный мостик.

Прежде чем приступить к этой тренировке, уделите несколько минут разминке, выполняя такие движения, как круговые движения головой, вращения плечами, скручивания позвоночника, махи ногами и подъёмы коленей.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

