Эти 4 упражнения заставят вашу нижнюю часть тела работать на полную

Да, приседания — отличное упражнение. Но им не обязательно быть частью каждой программы тренировок на нижнюю часть тела. На самом деле, тренировка ног без приседаний полезна в те моменты, когда вам совсем не хочется заниматься, будь то из-за неприятных ощущений, желания разнообразить программу или просто не в настроении.
Вам понадобится: два-три комплекта гантелей. Тяжелая пара для румынской становой тяги и ягодичного мостика (можно использовать один тяжёлый вес для мостика); пара средней или высокой тяжести для обратного выпада; и лёгкая пара для бокового шага вниз с касанием пятки.
Правильный вес будет зависеть от вашего текущего уровня силы и опыта выполнения этих упражнений, но, как правило, старайтесь использовать вес, который кажется вам сложным, но с которым вы сможете выполнить заданное количество повторений.
Упражнения:
Прежде чем приступить к этой тренировке, уделите несколько минут разминке, выполняя такие движения, как круговые движения головой, вращения плечами, скручивания позвоночника, махи ногами и подъёмы коленей.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.