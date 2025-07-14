Заряд сил в сладком десерте: вот чем питается великая теннисистка

Звезда тенниса Ига Свёнтек обожает пасту с клубникой — вот что думает диетолог

3:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисистка Ига Свёнтек дала жару на Уимблдоне. Но среди соревнований она также нашла время привлечь внимание к своему неожиданному, но интригующему выбору: в послематчевой сессии вопросов и ответов ранее на этой неделе она объяснила, что, хотя её товарищи по команде не прочь попробовать местные деликатесы, такие как рыба с картофелем фри, вне корта, она клянётся, что ностальгическое любимое блюдо из детства, проведённого в Польше, помогает ей выдержать весь турнирный цикл: паста с клубникой и йогуртом.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ига Свёнтек

Пользователи в интернете быстро зациклились на этом сочетании. TikTok с аккаунта Уимблдона собрал более двух миллионов просмотров и сотни комментариев, в которых пользователи выражали тревогу, удивление и любопытство.

Было также много польских комментаторов, которые подтвердили, что они действительно едят это блюдо, особенно летом в Польше, когда свежей клубники в изобилии, и, что самое главное, оно действительно очень вкусное.

Может быть, это уникальное блюдо также идеально подходит для перекуса до или после тренировки?

По словам Клэр Шоренштейн, доктора наук, сертифицированного диетолога, специалиста по питанию и спортивного питания, такое блюдо действительно учитывает многие аспекты питания спортсменов. Она отмечает, что у каждого человека свои уникальные потребности и предпочтения, и существует ряд факторов, таких как продолжительность и интенсивность тренировки, время суток, время переваривания пищи и переносимость определенных продуктов, которые могут влиять на то, когда и что вам следует употреблять.

Например, Шоренштейн советует перед тренировкой сосредоточиться на легкоусвояемых углеводах, таких как макароны и белый хлеб, поскольку они являются основным источником энергии для организма, и, в частности, для мышц, и дадут вам максимальный заряд энергии в кратчайшие сроки.

По ее словам, можно также съесть немного жира и белка, особенно если между приемом пищи и матчем есть небольшой промежуток времени, но эти медленно усваиваемые макронутриенты могут негативно сказаться на кишечнике, если их употреблять в больших количествах перед тренировкой.

"После тренировки ситуация немного иная. Помимо восполнения жидкости и соли, потерянной с потом, вам также необходимо употреблять углеводы для восполнения запасов, которые уменьшились во время тренировки, и белок для восстановления мышечной ткани", — объясняет Шоренштейн.

Также полезно включать в рацион полезные жиры, поскольку они помогают усваивать питательные вещества из других ингредиентов, а также множество ярких фруктов и овощей, которые обеспечивают организм клетчаткой, микронутриентами и антиоксидантами, повышающими работоспособность, например, цинком, который борется с повышенным потоотделением.

Итак, вернёмся к клубничной пасте. Благодаря добавлению клубники (которая содержит клетчатку) и йогурта (который содержит белок и, возможно, жир, в зависимости от того, любите ли вы жирные молочные продукты или нет), это блюдо, вероятно, станет лучшим выбором после тренировки, чем до неё, говорит Шоренштейн.

"Паста — прекрасная еда для активных людей, потому что она богата углеводами", — объясняет она.

Йогурт также является хорошим вариантом для спортсменов, поскольку он содержит кальций, который полезен для всего организма: от здоровья костей до сокращения мышц, а также пробиотики, способствующие здоровью кишечника.

Клубника же — отличный источник витамина С, который поддерживает иммунитет и выработку коллагена — двух функций организма, связанных с улучшением спортивных результатов.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).



