Как научиться отжиматься легко: три варианта, меняющие все правила игры

Конечно, отжимания — это упражнение с собственным весом, но это не значит, что оно простое — на самом деле, его может быть очень сложно освоить. Именно поэтому модификации отжиманий так полезны.
Эти варианты упрощают задачу, уменьшая вес, который приходится поднимать при каждом повторении, позволяя отработать схему движений и развить силу, необходимую для полного отжимания. И, как и в случае с традиционными отжиманиями от пола, вам не нужно никакого оборудования, что делает их простым дополнением к вашей программе.
Ниже мы предлагаем три отличных варианта отжиманий, которые стоит попробовать:
Отжимания от коленей могут показаться сложнее или проще, чем отжимания на низком ящике. Всё зависит от высоты ящика. В любом случае, этот вариант проще, чем отжимания от пола, поскольку опускание на колени уменьшает общий вес, который нужно выжать, исключая из процесса голени.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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