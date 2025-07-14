Как научиться отжиматься легко: три варианта, меняющие все правила игры

Отжимания на стуле, ящике и коленях: три варианта для начинающих

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Конечно, отжимания — это упражнение с собственным весом, но это не значит, что оно простое — на самом деле, его может быть очень сложно освоить. Именно поэтому модификации отжиманий так полезны.

Фото: freepik отжимания

Эти варианты упрощают задачу, уменьшая вес, который приходится поднимать при каждом повторении, позволяя отработать схему движений и развить силу, необходимую для полного отжимания. И, как и в случае с традиционными отжиманиями от пола, вам не нужно никакого оборудования, что делает их простым дополнением к вашей программе.

Ниже мы предлагаем три отличных варианта отжиманий, которые стоит попробовать:

Отжимания на стуле

Отжимания на низком ящике

Отжимания на коленях

Отжимания от коленей могут показаться сложнее или проще, чем отжимания на низком ящике. Всё зависит от высоты ящика. В любом случае, этот вариант проще, чем отжимания от пола, поскольку опускание на колени уменьшает общий вес, который нужно выжать, исключая из процесса голени.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

