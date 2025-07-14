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Как добиться невероятной гибкости: одно динамическое упражнение, которое стоит попробовать

Как добиться расслабления всех мышц: вот идеальная растяжка от экспертов
2:03
Спорт

Лучшая растяжка в мире действительно существует.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Это динамическое упражнение, которое включает в себя выпад на коленях, опираясь одной ладонью на пол, опускание другого локтя вниз к полу, а затем поднятие руки к потолку с поворотом корпуса, одновременно растягивает целый ряд мышц, что делает его эффективным способом одновременного расслабления множества напряженных мышц.

Прежде чем приступить к делу, несколько советов по безопасности: при выполнении повторений вы должны иметь возможность достичь немного большей амплитуды движения от первого до последнего. Только не переусердствуйте, так как это может увеличить риск травмы.

Также избегайте резких, рывковых движений. Вместо этого выполняйте упражнение в медленном и контролируемом темпе.

При этом следите за тем, чтобы движение не вызывало боли.

Небольшая скованность — это нормально, но если боль все же появится, уменьшите интенсивность с помощью одного из перечисленных выше вариантов или вовсе прекратите.

Как делать?

  • Выполните выпад стоя на коленях: сделайте большой шаг вперед правой ногой, чтобы принять положение "шаг".
  • Согните правое колено и опуститесь в выпад, держа левую ногу прямой позади себя, пальцы ног прижаты к полу, чтобы почувствовать растяжение в передней части левого бедра.
  • Положите левую руку на пол, затем наклонитесь и коснитесь пола правым локтем, расположив локоть на внутренней стороне правой стопы. Это исходное положение.
  • Из этого положения поверните корпус вправо, отрывая правый локоть от пола и вытягивая правую руку к потолку.
  • Сделайте паузу, затем вернитесь в исходное положение в обратном порядке. Это 1 повторение.

Сделайте 10-12 повторений, затем поменяйте сторону и повторите. Выполните 2-3 подхода.

Уточнения

Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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