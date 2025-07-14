Как добиться невероятной гибкости: одно динамическое упражнение, которое стоит попробовать

Лучшая растяжка в мире действительно существует.
Это динамическое упражнение, которое включает в себя выпад на коленях, опираясь одной ладонью на пол, опускание другого локтя вниз к полу, а затем поднятие руки к потолку с поворотом корпуса, одновременно растягивает целый ряд мышц, что делает его эффективным способом одновременного расслабления множества напряженных мышц.
Прежде чем приступить к делу, несколько советов по безопасности: при выполнении повторений вы должны иметь возможность достичь немного большей амплитуды движения от первого до последнего. Только не переусердствуйте, так как это может увеличить риск травмы.
Также избегайте резких, рывковых движений. Вместо этого выполняйте упражнение в медленном и контролируемом темпе.
При этом следите за тем, чтобы движение не вызывало боли.
Небольшая скованность — это нормально, но если боль все же появится, уменьшите интенсивность с помощью одного из перечисленных выше вариантов или вовсе прекратите.
Как делать?
Сделайте 10-12 повторений, затем поменяйте сторону и повторите. Выполните 2-3 подхода.
Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.