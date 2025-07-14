Забудьте о диетах: три простых упражнения, чтобы быстро вернуть стройность без диет и спортзала

Быстрое похудение и возвращение стройности с помощью трех упражнений

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если хочется сбросить вес и вернуть прежнюю форму, но без голоданий и сложных диет — есть простой способ. Всё, что нужно — немного разумного питания и всего три упражнения, которые легко делать дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Не нужно ограничивать себя в еде, наоборот, продолжаем есть сбалансировано, не переедая и не отказывая себе ни в чём.

Приседания с прыжками

Суперэффективное упражнение для ног и ягодиц. Помимо красивой фигуры, оно развивает выносливость и укрепляет сердце.

Отжимания

Отжимания с подтягиванием колена прорабатывают грудные мышцы и руки, а движение колена добавляет динамику и улучшает координацию.

Выпады

Выпады с выпрыгиванием — по мнению специалистов, одно из лучших упражнений для нижней части тела и баланса.

Чтобы увидеть результат, начните с 3 подходов по 12 повторений каждого упражнения. Потом постепенно увеличивайте нагрузку — больше повторений, больше подходов или дополнительный вес. Главное — регулярность, ведь именно она определяет успех.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

