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Кардио‑тренировка в гостиной: простые упражнения, которые держат вас в форме без спортзала

Кардио‑тренировка длится 20–30 минут и проводится 3–5 раз в неделю
Спорт

Когда спортзал недоступен, держать форму помогут домашние кардио‑упражнения. Они не требуют специального оборудования, легко вписываются в день и отлично сжигают калории.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Почему кардиотренировки важны

  • Укрепляют сердце и лёгкие

  • Ускоряют метаболизм и помогают сжечь жир

  • Повышают выносливость и энергию

  • Задают тон бодрому утру или активному вечеру

Как правильно тренироваться

  • Начинайте с разминки: прыжки на месте, вращения рук, лёгкая ходьба

  • Выполняйте упражнения подряд, по 30-60 секунд каждое

  • Увеличивайте интенсивность постепенно

  • Включайте заминку: лёгкие наклоны и растяжку после основной части

Эффективные домашние кардио‑упражнения

  • Приседания - ноги на ширине плеч, спина прямая, глубоко приседайте

  • Выпад назад - шагните назад, сгибайте колено под 90°

  • Латеральный выпад - выпад в сторону, удерживайте центр тела

  • Зашагивания на возвышение - ступайте на устойчивую платформу

  • Джампинг‑джек - классические "звёздочки" с разведением рук и ног

  • Скалолаз (mountain climber) - планка + подтягивание колен к груди

  • Берпи - присед + планка + прыжок вверх

  • "Лечь‑встать" - акцент на скорости подъёма из положения лёжа

  • Подъём ног к руке стоя - баланс + работа на кор

  • Приседания с разной постановкой стоп - для разнообразия нагрузок

Эта подборка подходит как мужчинам, так и женщинам. Главное — регулярность: тренируйтесь 3-5 раз в неделю по 20-30 минут.

Регулярная кардиотренировка дома укрепляет тело и дух, помогает держать фигуру в тонусе и заботится о сердечно‑сосудистой системе.

Уточнения

Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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