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Как избавиться от внутренней суматохи: упражнения на спокойствие и силу внутри

Упражнения снимают стресс за счёт расслабления мышц и дыхания
1:52
Спорт

Стресс — это не только утомлённый разум, но и напряжённое тело. Физические упражнения помогают рассеять эмоциональное напряжение, вернуть спокойствие и повысить уверенность. Предлагаем комплекс простых движений, которые освободят вас от внутреннего напряжения и подарят лёгкость и уверенность.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Польза упражнений от стресса

  • Снимают мышечное напряжение и способствуют релаксации

  • Улучшают настроение и снижают тревожность

  • Активизируют дыхание и возвращают баланс энергии

  • Поднимают уверенность через ощущение силы тела

На что обратить внимание

  • Упражнения выполняйте в спокойной и комфортной обстановке

  • Дышите ровно, вдумчиво сочетайте с движениями

  • Повторяйте каждое упражнение 5-7 раз или в течение 1-2 минут

  • Подчиняйте нагрузку собственному состоянию — умеренно и с уважением к себе

Комплекс упражнений

  • Плечевые подъёмы с глубоким вдохом/выдохом - поднимите плечи вверх на вдохе, удержите пару секунд и расслабьте при выдохе

  • Прыжки с разведением рук и ног (звездочка) - несколько динамичных прыжков помогут выплеснуть энергию и встряхнуться

  • Махи руками прямо перед корпусом - амплитудные круговые движения помогают снять зажимы в плечах и груди

  • Вытяжение через наклон вперёд с расслаблением головы - мягкое движение для снятия напряжения в шее и спине

  • Корпусные повороты сидя на стуле - расположитесь ровно, поверните верх тела влево и вправо, но без рывков, держите ощущение лёгкости в позвоночнике

Этот короткий комплекс помогает переключиться, глубже дышать и наполниться уверенностью. Его можно делать прямо во время рабочего дня, дома перед зеркалом или на прогулке — главное регулярно.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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