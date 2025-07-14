Как избавиться от внутренней суматохи: упражнения на спокойствие и силу внутри

Упражнения снимают стресс за счёт расслабления мышц и дыхания

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Стресс — это не только утомлённый разум, но и напряжённое тело. Физические упражнения помогают рассеять эмоциональное напряжение, вернуть спокойствие и повысить уверенность. Предлагаем комплекс простых движений, которые освободят вас от внутреннего напряжения и подарят лёгкость и уверенность.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Польза упражнений от стресса

Снимают мышечное напряжение и способствуют релаксации

Улучшают настроение и снижают тревожность

Активизируют дыхание и возвращают баланс энергии

Поднимают уверенность через ощущение силы тела

На что обратить внимание

Упражнения выполняйте в спокойной и комфортной обстановке

Дышите ровно, вдумчиво сочетайте с движениями

Повторяйте каждое упражнение 5-7 раз или в течение 1-2 минут

Подчиняйте нагрузку собственному состоянию — умеренно и с уважением к себе

Комплекс упражнений

Плечевые подъёмы с глубоким вдохом/выдохом - поднимите плечи вверх на вдохе, удержите пару секунд и расслабьте при выдохе

Прыжки с разведением рук и ног (звездочка) - несколько динамичных прыжков помогут выплеснуть энергию и встряхнуться

Махи руками прямо перед корпусом - амплитудные круговые движения помогают снять зажимы в плечах и груди

Вытяжение через наклон вперёд с расслаблением головы - мягкое движение для снятия напряжения в шее и спине

Корпусные повороты сидя на стуле - расположитесь ровно, поверните верх тела влево и вправо, но без рывков, держите ощущение лёгкости в позвоночнике

Этот короткий комплекс помогает переключиться, глубже дышать и наполниться уверенностью. Его можно делать прямо во время рабочего дня, дома перед зеркалом или на прогулке — главное регулярно.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

