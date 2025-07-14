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Лёгкость как у танцора: эти упражнения мгновенно снимут напряжение с уставших ног

Сними напряжение с ног за 5 минут: 3 упражнения на растяжку, которые понравятся вашим ноющим ногам
2:33
Спорт

Ноющая скованность в задней части бедра может стать настоящей головной болью. К счастью, эффективные упражнения на растяжку подколенных сухожилий могут стать настоящим бальзамом для напряженных и скованных ног, принося огромное облегчение.

Самомассаж ног
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1224310354/tr/fotoğraf/genç-sportif-kadın-ayağında-ağrı-hissi.jpg?s=170667a&w=0&k=20&c=2Gr3hbw2UIdzp0sG3wYrg6u1TTKfXAckICrwMbozQ9w=
Самомассаж ног

Во-первых, не существует одного "лучшего" варианта растяжки подколенных сухожилий — лучшие упражнения на растяжку подколенных сухожилий — это те, которые кажутся вам наиболее комфортными и лёгкими для выполнения.

Растяжка барьериста

  • Сядьте на пол, вытянув правую ногу перед собой, а левую согните, прижав левую стопу к телу.
  • Наклонитесь вперёд и потянитесь руками по бокам левой ноги. Прекратите наклоняться, когда почувствуете растяжение в левом подколенном сухожилии.
  • Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону и повторите.

Наклон вперёд

  • Встаньте, ноги вместе, плечи расправлены, грудь расправлена, взгляд прямо перед собой, руки вдоль тела.
  • Вдохните и на выдохе подтяните подбородок к груди, а затем продолжайте медленно опускаться вниз, опуская макушку головы к полу. Представьте, как вы двигаете каждый позвонок по одному, медленно наклоняя грудь вперёд к бёдрам (грудная клетка может не касаться бёдер, в зависимости от вашей гибкости).
  • Наклонившись вперёд, можете переплести пальцы ног, обхватить локоть другой руки, взяться за заднюю часть лодыжек или слегка прижать обе руки к полу.
  • Оставайтесь в этом положении 30 секунд.

Из позы "Собака мордой вниз" в выпад бегуна

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами.
  • Широко расставьте руки и упритесь указательным и большим пальцами в пол.
  • Поднимите копчик и отведите ягодицы вверх и назад, подтягивая бедра к потолку.
  • Выпрямите ноги как можно сильнее и мягко прижмите пятки к полу. Голова должна находиться между руками, лицом к коленям, спина должна быть ровной.
  • Сделайте паузу, затем перенесите вес вперёд в планку, сделав шаг левой ногой за левую руку.
  • Поднимите туловище, чтобы принять положение низкого выпада. Напрягите ягодичные мышцы, чтобы усилить растяжение бедра задней ноги.
  • Продолжайте выполнять это упражнение в течение 1 минуты. Затем поменяйте сторону.

Перед тренировкой рекомндуется сделать разминку.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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