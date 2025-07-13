10 минут, которые изменят ваше тело: кардио-программа для занятых пап

Эффективное кардио для занятых отцов: потратьте всего 10 минут

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если как папа, вы ограничены в времени на тренировки, эти занятия для вас.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег на дорожке

Мы не будем вас винить, если первое, от чего вы захотите отказаться в самые загруженные дни, — это кардио, особенно если ваша программа включает в себя усердную езду на велосипеде в подвале, поездку в спортзал или длительные пробежки по тёмным улицам.

Но получение всех преимуществ кардиотренировок, сжигающих жир и укрепляющих здоровье сердца, не обязательно должно отнимать у вас всё время. Тем более, теперь у вас есть домашняя двухэтапная кардиопрограмма от опытного тренера и отца троих детей Кори Грегори, которая сделает всё необходимое всего за 10 минут.

Грегори включил эту программу в свою новую видеопрограмму тренировок Dad Bod Shred, и её простая структура была разработана специально для того, чтобы помочь вам не сдаваться.

Она быстрая, эффективная и её можно выполнять, пока ваши дети лежат на диване и смотрят сериал. Более того, не требуется дорогостоящее оборудование.

10-минутная кардио-программа для пап

Программа Грегори специально оптимизирована, чтобы вы могли заниматься, не глядя постоянно на экран:

1 минута прыжков на скакалке 1 минута чередующихся выпадов или выпадов в ходьбе Повторяйте 10 минут.

Преимущества прыжков на скакалке

Если вы ищете кардиотренировку, которая не является бегом, но даёт те же результаты, прыжки на скакалке — ваш ответ. Согласно одному исследованию, участники, которые ежедневно прыгали на скакалке по 10 минут, улучшили здоровье своей сердечно-сосудистой системы так же, как и участники, которые ежедневно бегали трусцой по 30 минут. Кроме того, скакалки доступны по цене, компактны и просты в использовании.

Преимущества выпадов

Выбираете ли вы выпады в неподвижном состоянии или выпады в ходьбе, вы получите множество преимуществ. Во-первых, выпады тренируют равновесие и координацию, помогая вам сохранять подвижность во время игр с детьми.

Они также помогут вам развить сильные квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные мышцы и икры. Выполняйте их последовательно в течение достаточно длительного времени, как рекомендует Грегори, и вы ускорите пульс и сжигание калорий.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

