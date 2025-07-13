Тайна идеального тела: как отец четверых детей сметает стереотипы о фитнесе

Совмещать отцовство и фитнес никогда не было легко. У вас меньше времени, меньше сна и меньше возможностей для ума. Большинство тренировок просто не рассчитаны на ежедневную рутину отцов. До сих пор.
Потому что теперь вы можете следовать программе, которая помогла одному из самых известных фитнес-тренеров в мире оставаться в форме, воспитывая четверых детей.
Знакомьтесь с Dad Bod Shred — вашей новой видеопрограммой тренировок, созданной специально для занятых отцов 46-летним Кори Грегори.
Грегори в лучшей форме в своей жизни. И он добился этого, преодолев собственные трудности отцовства. Как и многие отцы, Грегори преодолел травмы, оправившись от разрыва вращательной манжеты плеча и выжав лёжа более 136 кг. Он также научился максимально эффективно использовать время, проведённое в зале, разработав систему тренировок для наращивания мышечной массы, которая позволяет ему входить и выходить из зала менее чем за 45 минут.
Он делится этими секретами с вами в программе Dad Bod Shred, которая включает в себя пять 30-минутных тренировок для наращивания мышечной массы, одну быструю кардиосессию и бесчисленное множество лайфхаков, которые помогут занятым папам по всему миру стать подтянутыми менее чем за час в день.
Вот упражнение, которое он рекомендует:
100 скручиваний — это большой объём, поэтому не расстраивайтесь, если не сможете выполнить каждый подход без перерыва. Начните с подходов или просто с собственным весом, постепенно увеличивая вес до 11 кг с шагом в 2,5 кг. Если вы можете выполнить четыре подхода по 25 повторений с блином 11 кг, попробуйте приподнять ягодицы, чтобы усложнить подход.
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