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Тайна идеального тела: как отец четверых детей сметает стереотипы о фитнесе

Как совместить отцовство и фитнес: секреты от Кори Грегори
Спорт

Совмещать отцовство и фитнес никогда не было легко. У вас меньше времени, меньше сна и меньше возможностей для ума. Большинство тренировок просто не рассчитаны на ежедневную рутину отцов. До сих пор.

Атлетический пояс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Атлетический пояс

Потому что теперь вы можете следовать программе, которая помогла одному из самых известных фитнес-тренеров в мире оставаться в форме, воспитывая четверых детей.

Знакомьтесь с Dad Bod Shred — вашей новой видеопрограммой тренировок, созданной специально для занятых отцов 46-летним Кори Грегори.

Грегори в лучшей форме в своей жизни. И он добился этого, преодолев собственные трудности отцовства. Как и многие отцы, Грегори преодолел травмы, оправившись от разрыва вращательной манжеты плеча и выжав лёжа более 136 кг. Он также научился максимально эффективно использовать время, проведённое в зале, разработав систему тренировок для наращивания мышечной массы, которая позволяет ему входить и выходить из зала менее чем за 45 минут.

Он делится этими секретами с вами в программе Dad Bod Shred, которая включает в себя пять 30-минутных тренировок для наращивания мышечной массы, одну быструю кардиосессию и бесчисленное множество лайфхаков, которые помогут занятым папам по всему миру стать подтянутыми менее чем за час в день.

Вот упражнение, которое он рекомендует:

  • Лягте лицом вверх на пол, уперевшись пятками в край кровати (подойдёт и скамья с отягощениями), согнув ноги под углом 90 градусов.
  • Возьмите блин (от 4,5 до 11 кг, это должно подойти большинству парней) и держите его обеими руками за головой. Напрягите пресс и сгибайтесь вперёд, пока верхняя часть спины не оторвётся от пола.
  • Медленно выполняйте обратное движение, пока поясница не станет ровной на полу. Грегори хочет, чтобы вы выполнили четыре подхода по 25 повторений.
  • Старайтесь отдыхать между подходами не более одной-двух минут.

100 скручиваний — это большой объём, поэтому не расстраивайтесь, если не сможете выполнить каждый подход без перерыва. Начните с подходов или просто с собственным весом, постепенно увеличивая вес до 11 кг с шагом в 2,5 кг. Если вы можете выполнить четыре подхода по 25 повторений с блином 11 кг, попробуйте приподнять ягодицы, чтобы усложнить подход.

Уточнения

Родительские права — гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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