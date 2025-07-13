Тайна идеального тела: как отец четверых детей сметает стереотипы о фитнесе

Как совместить отцовство и фитнес: секреты от Кори Грегори

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Совмещать отцовство и фитнес никогда не было легко. У вас меньше времени, меньше сна и меньше возможностей для ума. Большинство тренировок просто не рассчитаны на ежедневную рутину отцов. До сих пор.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Атлетический пояс

Потому что теперь вы можете следовать программе, которая помогла одному из самых известных фитнес-тренеров в мире оставаться в форме, воспитывая четверых детей.

Знакомьтесь с Dad Bod Shred — вашей новой видеопрограммой тренировок, созданной специально для занятых отцов 46-летним Кори Грегори.

Грегори в лучшей форме в своей жизни. И он добился этого, преодолев собственные трудности отцовства. Как и многие отцы, Грегори преодолел травмы, оправившись от разрыва вращательной манжеты плеча и выжав лёжа более 136 кг. Он также научился максимально эффективно использовать время, проведённое в зале, разработав систему тренировок для наращивания мышечной массы, которая позволяет ему входить и выходить из зала менее чем за 45 минут.

Он делится этими секретами с вами в программе Dad Bod Shred, которая включает в себя пять 30-минутных тренировок для наращивания мышечной массы, одну быструю кардиосессию и бесчисленное множество лайфхаков, которые помогут занятым папам по всему миру стать подтянутыми менее чем за час в день.

Вот упражнение, которое он рекомендует:

Лягте лицом вверх на пол, уперевшись пятками в край кровати (подойдёт и скамья с отягощениями), согнув ноги под углом 90 градусов.

Возьмите блин (от 4,5 до 11 кг, это должно подойти большинству парней) и держите его обеими руками за головой. Напрягите пресс и сгибайтесь вперёд, пока верхняя часть спины не оторвётся от пола.

Медленно выполняйте обратное движение, пока поясница не станет ровной на полу. Грегори хочет, чтобы вы выполнили четыре подхода по 25 повторений.

Старайтесь отдыхать между подходами не более одной-двух минут.

100 скручиваний — это большой объём, поэтому не расстраивайтесь, если не сможете выполнить каждый подход без перерыва. Начните с подходов или просто с собственным весом, постепенно увеличивая вес до 11 кг с шагом в 2,5 кг. Если вы можете выполнить четыре подхода по 25 повторений с блином 11 кг, попробуйте приподнять ягодицы, чтобы усложнить подход.

Уточнения

Родительские права — гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.

