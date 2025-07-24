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L-карнитин и гранатовый сок: вот как можно прокачать вашу работоспособность на тренировках

Почему спортивная добавка L-карнитин вызывает споры
3:58
Спорт

Иногда бывает сложно определить, какие добавки принимать, поскольку информация о них очень противоречива. L-карнитин — одна из самых спорных добавок. Хотя есть доказательства того, что он способствует восстановлению мышц и повышает физическую работоспособность, исследования также показали, что он может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

В новом исследовании обнаружили, можно противодействовать негативному воздействию L-карнитина, употребляя вместе с ним гранат. Прежде всего, важно понять, что такое L-карнитин.

Наш организм вырабатывает небольшое количество L-карнитина естественным образом. Это происходит в почках, печени и мозге. Когда L-карнитин был впервые обнаружен у человека в 1952 году, его считали витамином и называли витамином BT. После многих лет исследований этого соединения L-карнитин теперь считается квазивитамином, поскольку у большинства людей организм человека может сам вырабатывать достаточное количество L-карнитина.

Его можно приобрести в качестве пищевой добавки, но производители также добавляют это вещество в энергетические напитки и некоторые протеиновые порошки, чтобы повысить ценность своей продукции. Некоторые продукты питания содержат L-карнитин естественным образом, например, мясо и в небольших количествах молочные продукты.

L-карнитин не используется в кормах для скота, но присутствует в мышечной ткани. Впервые L-карнитин был обнаружен в мясе в 1905 году. Именно поэтому название «карнитин» происходит от латинского слова carnis, означающего «плоти». Считается, что сам по себе он не вреден.

В рисках, связанных с L-карнитином, виноваты кишечные микробы. Менее 20% добавок L-карнитина усваивается организмом человека. Неусвоенный L-карнитин проходит по желудочно-кишечному тракту и достигает толстой кишки. Толстая кишка является домом для триллионов микробов, включая бактерии, вирусы и грибки.

Когда оставшиеся 80% добавки L-карнитина попадают в толстую кишку, микробы начинают поглощать питательное вещество и используют его для производства другого вещества: триметиламина (ТМА). ТМА — это соединение, которое организм человека может эффективно усваивать, и именно здесь возникают потенциально опасные эффекты добавок L-карнитина.

После того, как организм усваивает ТМА, он попадает в печень через кровоток. Печень преобразует ТМА в N-оксид триметиламина (ТМАО). Исследования показали, что высокий уровень ТМАО в крови может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Например, американские ученые давали участникам исследования питательное вещество, похожее на L-карнитин, которое также преобразуется в ТМА кишечной микрофлорой. Исследователи обнаружили, что это вещество повышало риск тромбоза (образования тромбов) у участников.

L-карнитин сам по себе является полезным веществом. Когда он вырабатывается нашим организмом (почками, мозгом и печенью), он не метаболизируется кишечной микробиотой и не преобразуется в ТМАО. Организм усваивает больше L-карнитина из мяса, чем из пищевых добавок, что делает его менее вредным, поскольку меньшее его количество попадает в толстую кишку.

Эксперименты в лабораторных условиях показывают, что экстракт граната, богатый полифенолами, может снизить микробную выработку ТМА и устранить потенциально вредное воздействие добавок L-карнитина. 

Уточнения

L-карнити́н (лат. levocarnitinum, англ. levocarnitine, также л-карнитин, левокарнитин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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