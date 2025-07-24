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Тренировки для сердца: вот как упражнения помогают восстановить баланс энергии

Как спорт помогает сердцу восстановить энергетический баланс при сердечной недостаточности
3:29
Спорт

Сердечная недостаточность развивается, когда сердце перестает перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма, часто из-за хронического повреждения, вызванного другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Домашняя тренировка для похудения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка для похудения

Несмотря на прогресс в лечении, таком как лекарственные препараты и имплантируемые устройства, сердечная недостаточность по-прежнему является причиной высокой заболеваемости и смертности. Ключевая причина может заключаться в недооцененной первопричине заболевания: энергетическом дисбалансе в сердечной мышце.

Ученые доказали, что физические упражнения могут быть эффективным способом восстановления энергетического баланса в сердце и потенциально замедлить или предотвратить прогрессирование сердечной недостаточности. В то время как лекарственные препараты в основном направлены на облегчение симптомов или замедление структурных изменений, физические упражнения, по-видимому, непосредственно воздействуют на метаболические нарушения, возникающие на ранней стадии заболевания.

Человеческое сердце ежедневно потребляет огромное количество энергии в виде аденозинтрифосфата (АТФ) — молекулы, которая поддерживает клеточную активность. При этом оно запасает её очень мало. Чтобы продолжать биться, сердце должно постоянно вырабатывать АТФ из различных источников энергии: в основном жирных кислот, а также глюкозы, кетонов и аминокислот с разветвлённой цепью (BCAA).

В здоровом состоянии около 60-70% АТФ образуется за счёт окисления жирных кислот, причём доля глюкозы составляет около 10-30%. Сердце гибко переключается между этими источниками энергии в зависимости от потребности и доступности энергии. Эта гибкость крайне важна, и любой сбой в этой системе может привести к снижению поступления энергии, повреждению митохондрий и, в конечном итоге, к снижению функциональности. В обзоре физические упражнения рассматриваются как потенциальный метод лечения, напрямую решающий эти метаболические проблемы.

Во время физической активности сердце усиливает окисление жирных кислот и лактата, снижая накопление токсичных липидов. Тренировки на выносливость, в частности, повышают плотность митохондрий, способствуют эффективному использованию субстратов и повышают способность сердца адаптироваться к изменяющимся энергетическим потребностям.

Примечательно, что физические упражнения не только помогают сердцу вырабатывать больше АТФ, но и способствуют здоровому ремоделированию сердца, предотвращая патологическое утолщение или жёсткость, часто возникающие при сердечной недостаточности. Однако польза зависит от типа, интенсивности и продолжительности упражнений.

Например, аэробные тренировки средней и высокой интенсивности, как правило, более эффективны, чем низкоинтенсивные или силовые тренировки. Важно отметить, что чрезмерные физические нагрузки, особенно длительные и высокоинтенсивные, могут вызывать собственные проблемы, включая повреждение митохондрий и окислительный стресс.

Подбор правильной "дозы" упражнений является ключом к максимальной пользе при минимизации риска.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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