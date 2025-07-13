Названы упражнения, чтобы спастись от жары

Спорт в жару: эта тренировка освежит тело и разум

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как и избавиться от вечной усталости и вернуть концентрацию, когда на улице +30, расскажем в этом материале.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Жара мешает думать, в голове как будто вата. Почему так происходит?

"Дело в том, что при обезвоживании и нарушении теплоотдачи кровь становится гуще, мозг хуже снабжается кислородом, а это грозит серьезными последствиями — вплоть до микроинсультов и отека мозга", — рассказала невролог Татьяна Виноградова.

Быть осторожнее нужно женщинам, детям до 12 лет и людям с хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы, пишет KP. RU.

Врач дала несколько рекомендаций:

Если вы не можете принять прохладный душ, то попробуйте просто умыться холодной водой и смочить внутреннюю сторону рук до локтей. На работе можно приложить смоченный платок к шее. Чтобы улучшить концентрацию, попробуйте приложить к затылку кубик льда, зафиксировав его платком или шарфом. Это простимулирует работу мозжечка. Также взбодрить тело и мозг помогают упражнения, при которых работают ноги. Например, приседания, махи ногами, бёрпи.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

