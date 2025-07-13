Названы упражнения, чтобы спастись от жары

Как и избавиться от вечной усталости и вернуть концентрацию, когда на улице +30, расскажем в этом материале.
Жара мешает думать, в голове как будто вата. Почему так происходит?
"Дело в том, что при обезвоживании и нарушении теплоотдачи кровь становится гуще, мозг хуже снабжается кислородом, а это грозит серьезными последствиями — вплоть до микроинсультов и отека мозга", — рассказала невролог Татьяна Виноградова.
Быть осторожнее нужно женщинам, детям до 12 лет и людям с хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы, пишет KP. RU.
Врач дала несколько рекомендаций:
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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