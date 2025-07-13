Названы упражнения, чтобы спастись от жары

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Как и избавиться от вечной усталости и вернуть концентрацию, когда на улице +30, расскажем в этом материале.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Жара мешает думать, в голове как будто вата. Почему так происходит?

"Дело в том, что при обезвоживании и нарушении теплоотдачи кровь становится гуще, мозг хуже снабжается кислородом, а это грозит серьезными последствиями — вплоть до микроинсультов и отека мозга", — рассказала невролог Татьяна Виноградова.

Быть осторожнее нужно женщинам, детям до 12 лет и людям с хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы, пишет KP. RU.

Врач дала несколько рекомендаций:

  1. Если вы не можете принять прохладный душ, то попробуйте просто умыться холодной водой и смочить внутреннюю сторону рук до локтей.
  2. На работе можно приложить смоченный платок к шее.
  3. Чтобы улучшить концентрацию, попробуйте приложить к затылку кубик льда, зафиксировав его платком или шарфом. Это простимулирует работу мозжечка.
  4. Также взбодрить тело и мозг помогают упражнения, при которых работают ноги. Например, приседания, махи ногами, бёрпи.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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