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Безопасный велоспорт: эти советы помогут защитить руки, запястья и голову во время езды

Хирург-ортопед делится советами по защите рук, запястий и головы во время езды на велосипеде
1:56
Спорт

Независимо от того, катаетесь ли вы на велосипеде ради удовольствия или ежедневно ездите на работу, важно защищать руки и запястья. Доктор Сандж Какар, хирург-ортопед, поделился практическими советами по предотвращению травм во время езды на велосипеде.

Девушка на велосипеде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на велосипеде

Неважно, катаетесь ли вы профессионально или для удовольствия, существуют распространённые травмы, с которыми могут столкнуться все велосипедисты.

"Первая — это травма, возникающая при падении с велосипеда", — говорит доктор Какар.

Распространённые травмы, связанные с травмами, включают переломы запястья.

"Мы также встречаем травмы, возникающие вследствие перегрузки. Например, у пациентов наблюдается онемение и покалывание в ладонях, которые слишком долго жмут на тормоза, сильно сжимают их, перегружая ладонь, и иногда их руки затекают — это называется онемением и покалыванием", — говорит доктор Какар.

По его словам, это может быть синдром запястного канала — состояние, которое нельзя игнорировать. Варианты лечения включают инъекции кортизона и хирургическое вмешательство.

"Если у вас онемение и покалывание в пальцах, я бы не стал это игнорировать, потому что при синдроме запястного канала мы беспокоимся об этом", — объясняет доктор Какар.

Онемение и покалывание могут стать постоянными и привести к потере мышечной силы. Предотвращение травм при езде на велосипеде

"Существуют простые профилактические меры", — отметил врач. "Также могут помочь более толстые ручки, чтобы не сжимать их слишком сильно. Велосипедные перчатки тоже помогают, и иногда они обеспечивают более удобное положение запястья, чем давление на ладонь".

Не всегда можно избежать аварии, но можно сделать поездку безопаснее, всегда надевая велосипедный шлем.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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