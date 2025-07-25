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Как тренировки босиком могут сделать вас сильнее, атлетичнее и устойчивее к травмам

Эксперт рассказал, почему отказ от обуви может быть лучшим решением для вашей физической формы
2:58
Спорт

Тренировки босиком, включающие подъём тяжестей, бег или просто передвижение без традиционной обуви, — это не мимолетный тренд в TikTok. Это разумная, научно обоснованная стратегия для улучшения подвижности, стабильности и долгосрочного здоровья суставов.

Поза лодки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза лодки

По данным MUSC Health, тренировки босиком могут повысить мышечную силу, выносливость, стабильность и координацию, одновременно снижая риск травм. Подумайте об этом так: ваши стопы — основа каждого подъёма, бега и прыжка, которые совершает ваше тело.

Исследования показывают, что большинство современных кроссовок ограничивают естественные движения, ослабляют мышцы-стабилизаторы и притупляют сенсорную обратную связь, необходимую вашему телу для поддержания равновесия и равновесия.

Ношение обуви босиком меняет это. Ниже рассмотрим преимущества тренировок босиком, как начать их безопасно и как отказ от кроссовок может стать тем самым переломным моментом в ваших тренировках, которого вам не хватало.

Тренировки босиком предполагают выполнение упражнений (обычно силовых, на развитие подвижности или движений с собственным весом) без традиционной обуви. Это может означать хождение полностью босиком или использование минималистичной обуви, имитирующей ощущения от ходьбы босиком: минимальная амортизация, нулевой перепад высоты пятки и достаточно места для естественного расположения пальцев ног.

Вам не нужно полностью отказываться от обуви или ходить босиком на каждой тренировке. Большинство тренировок босиком проводятся в контролируемых условиях, таких как домашние спортзалы, студии йоги или силовые тренировки на резиновых ковриках или газоне. В таких условиях тренировки без обуви могут обострить проприоцепцию (ощущение положения тела и движения), укрепить мышцы стопы и голеностопа и улучшить биомеханику.

"Тренировки босиком помогают вам наращивать силу с самого начала", — говорит сертифицированный персональный тренер Аманда Дворак. "В ваших стопах есть мышцы, которые нужно тренировать так же, как и любую другую часть тела. Когда они становятся сильнее и активнее, улучшается равновесие, контроль и общая выработка силы, что положительно сказывается на силовых упражнениях и спортивных движениях".

Современная обувь часто ограничивает естественную подвижность стоп и снижает нагрузку на них. Исследования показывают, что со временем это может привести к ослаблению мелких мышц-стабилизаторов стоп и лодыжек. Тренировки босиком активизируют эти мышцы, помогая вам создать более прочную и стабильную основу для спортивных результатов.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.с
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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