Минус пять килограмм без спортзала: начните с трёх движений — и почувствуете, как тело оживает

Чем полезны домашние тренировки и какие упражнения выбрать — советы от Russian Ivan

4:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из главных плюсов домашних тренировок — это свобода в выборе времени. Не нужно подстраиваться под часы работы спортзала или ждать начала группового занятия. Почувствовали прилив энергии — включайте музыку и начинайте разминку хоть в семь утра, хоть ближе к полуночи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Еще один приятный момент — возможность разбивать тренировки на части. Сегодня вы делаете зарядку утром, вечером — силовые упражнения. Такой подход позволяет органично вписать спорт в день, не ломая распорядок.

Никаких поездок и очередей

Занятия дома избавляют от необходимости тратить время на дорогу, переодевание в раздевалке и ожидание свободного тренажера. В собственных стенах всё происходит по вашему сценарию: включили таймер — и сразу к делу. Это делает тренировку более насыщенной и эффективной — без лишних пауз и раздражающих факторов.

Спокойствие и никакого стресса

Домашняя атмосфера снижает уровень тревожности, особенно для новичков. Не нужно переживать из-за взгляда других или бояться сделать что-то "не так". Дома можно сосредоточиться на движениях, а не на окружающих. Это помогает быстрее прогрессировать и не бросать начатое из-за психологического дискомфорта.

"Многие люди отказываются от спортзала именно из-за чувства неловкости. Дома они чувствуют себя увереннее", — пояснил фитнес-блогер Russian Ivan.

Экономия — бонус, который всегда кстати

Абонемент в спортзал, групповые занятия, проезд — все это стоит денег. А домашние тренировки можно выстроить без крупных вложений. Вам понадобятся коврик, удобная форма и, возможно, пара гантелей — на начальном этапе этого более чем достаточно. А при желании можно задействовать только собственный вес.

Интернет и социальные сети предлагают тысячи бесплатных программ, марафонов и видеоуроков — от новичков до продвинутых уровней. Главное — выбрать то, что подходит именно вам.

Простота не значит легко

Некоторые могут подумать, что домашние упражнения — это "детский уровень". Но всё зависит от того, как вы их выполняете. Даже простые движения можно превратить в серьезную нагрузку, если увеличить интенсивность, количество повторений или добавить вес.

Важно следить за прогрессом. Если чувствуете, что упражнения стали даваться легко, пора адаптировать программу. Именно в этом и заключается суть эффективных домашних тренировок — они развиваются вместе с вами.

"Даже базовые упражнения можно сделать по-настоящему сложными, если грамотно подойти к нагрузке", — отметил фитнес-блогер Russian Ivan.

Мини-комплекс, который можно попробовать уже сегодня

Russian Ivan предлагает простой, но результативный комплекс из трех упражнений. Каждое из них выполняется по одной минуте без перерыва.

1. Отжимания с обратной постановкой рук

Примите упор лежа, руки под плечами, но ладони разверните так, чтобы пальцы были направлены к ногам. Держите тело прямым, не прогибайтесь. Опускайтесь вниз, почти касаясь грудью пола, затем выпрямляйте руки. Упражнение развивает грудные мышцы и трицепсы, хорошо нагружает корпус.

2. Отжимания с поднятым тазом

Исходное положение — упор лежа, как в классических отжиманиях, но таз поднят вверх, а голова опущена. При сгибании рук старайтесь направлять движение в сторону головы, как бы стремясь коснуться пола лбом. Отлично задействует плечи и верх спины.

3. Вытягивания корпуса

Лягте на живот, руки под плечами, колени на полу. Поясница приподнята на пару сантиметров — зафиксируйтесь в этом положении. Выпрямляя руки, поднимайте корпус вверх, прогибаясь в пояснице, затем возвращайтесь вниз и слегка приподнимайте таз. Это упражнение укрепляет мышцы спины и способствует улучшению гибкости позвоночника.

Привычка, которую легко сохранить

Домашние тренировки особенно ценны в насыщенные будни. Даже если у вас всего 15-20 минут, вы можете использовать это время с пользой. Постоянство — ключ к результату. А тренируясь дома, вы устраняете массу поводов пропустить занятие.

Уточнения

Килогра́мм — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Кроме того, является единицей массы и относится к числу основных единиц в системах МКС, МКСА, МКСК (МКСГ), МКСЛ.

