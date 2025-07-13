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Травма Джоковича на Уимблдоне-2025: в начале матча он не заметил, что худшее еще впереди

Джокович рассказал о травме после Уимблдона-2025: неужели это конец карьеры?
1:20
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", поделился своим состоянием после завершения выступления на Уимблдоне-2025.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

По его словам, в начале матча он играл в статичной позиции и не слишком активно двигался во время разминки. Однако уже в середине первого сета Джокович начал проявлять более агрессивные действия, особенно на стороне своего форхенда, где ему приходилось активно толкаться. Именно в этот момент он почувствовал ухудшение своего состояния. Первые шесть или семь геймов прошли успешно, но затем ситуация изменилась.

Джокович выразил надежду, что эта травма не надолго удержит его вдали от кортов. В последнее время он сталкивался с подобными проблемами, но всегда удавалось быстро восстанавливаться.

"Я думаю, что смогу выйти на оптимальный уровень к US Open, чтобы играть на самом высоком уровне", — сказал Джокович в разговоре с Clay.

Напомним, что в субботу, 11 июля, 38-летний Джокович в полуфинале Уимблдона-2025 уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 3:6, 4:6.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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