Судьба трофея и проблемы на поле: что думает Масалитин о матче ЦСКА с Краснодаром

Почему звезды ЦСКА не блистали в Суперкубке — откровенные слова Масалитина

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал свое мнение о матче армейского клуба против "Краснодара" в рамках Суперкубка России. Он отметил, что, несмотря на победу со счетом 1:0, команда пока не демонстрирует оптимальной формы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

"Понравился счет и то, что команда выиграла Суперкубок. Вот это очень понравилось. А по игре: команда пока перестраивается, пока не в форме находится", — сказал Масалитин.

Масалитин подчеркнул, что ЦСКА, привыкший к активному владению мячом и контролю центра поля, в этом матче выглядел иначе. Игроки, такие как Иван Обляков и Матвей Кисляк, не показали своей лучшей игры. Однако он выразил уверенность, что со временем команда наладит игровые связи и улучшит свои результаты, цитирует экс-футболиста Газета.Ru.

Матч, прошедший на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, завершился победой ЦСКА благодаря голу Игоря Дивеева на 48-й минуте. Для "Краснодара" матч стал сложным из-за удаления Мозеса Кобнана на 89-й минуте.

Для ЦСКА этот трофей стал восьмым в истории клуба. Ранее команда выигрывала Суперкубок в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Уточнения

ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

