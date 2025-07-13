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Этот план тренировок перевернёт вашу фитнес-рутину — особенно если вы только начинаете

Программа тренировок для начинающих: рекомендации от фитнес-инструкторов
Спорт

Кажется, пора заняться собой — но как же непросто понять, с чего начать, особенно если раньше спорт обходил вас стороной. Или если после долгого перерыва снова тянет в зал. Не переживайте: чтобы начать тренироваться эффективно и без вреда, не нужно быть экспертом. Нужно лишь понимать:

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка
  • сколько вам лет;
  • в какой вы форме;
  • чего хотите достичь (похудение? сила? здоровье? всё сразу?);
  • есть ли ограничения по здоровью.

А самое главное — честно определить свой уровень подготовки: начальный, средний или продвинутый. От этого будет зависеть и программа, и нагрузка, и результаты.

Из чего вообще должна состоять программа тренировок?

Цель у всех разная, но хорошая программа включает три обязательных компонента:

1. Кардионагрузка
Любая активность, от которой учащается пульс: ходьба, бег, велосипед, плавание, даже танцы. Это разогревает тело, улучшает выносливость и сжигает жир. Всегда начинайте с разминки 5-10 минут — даже если тренировка короткая.

2. Силовая нагрузка
Не обязательно тягать "железо". Начинать можно с лёгких гантелей, резинок или упражнений с собственным весом. Смысл в том, чтобы укрепить мышцы и ускорить метаболизм — это поможет не просто похудеть, а сохранить результат.

3. Растяжка
Её часто недооценивают, а зря. Гибкость нужна, чтобы движения были безопасными и полными. Растяжка помогает телу восстановиться и снижает риск травм. Делать её можно в начале, в конце и даже выделять под это целую тренировку.

Хотите — разделите тренировки по дням: один день кардио, другой — силовая. Но можно и комбинировать в одной тренировке. Главное — регулярность и баланс.

Программа для новичков

Если вы только начинаете, делайте упор на простое кардио и лёгкие силовые. Слишком тяжело? Тогда начните только с кардио — это уже отличный старт.

Пример расписания:

  • Понедельник: кардио 10-30 минут (ходьба, велосипед, эллипс).
  • Вторник: растяжка + силовые (до 30 минут).
  • Среда: лёгкое кардио или йога / растяжка.
  • Четверг: повтор кардио с понедельника (можно заменить).
  • Пятница: повтор вторника.
  • Суббота: кардио по самочувствию.
  • Воскресенье: отдых.

Средний уровень: если вы в теме уже 3+ месяцев

Для тех, кто уже втянулся в тренировки, важно наращивать силу, массу и выносливость. Здесь появляются интервальные тренировки и чёткое разделение по зонам тела.

Пример графика:

  • Понедельник: 30 минут кардио + силовая на верх тела + растяжка.
  • Вторник: 45 минут интервального кардио + общая силовая + растяжка.
  • Среда: лёгкое кардио (2 цикла по 15 минут) + нижняя часть тела + растяжка.
  • Четверг: йога / растяжка.
  • Пятница: силовая (всё тело).
  • Суббота: кардио на выносливость.
  • Воскресенье: отдых.

Продвинутый уровень: для тех, кто тренируется регулярно

Здесь важна чёткая структура и акцент на отдельные мышечные группы. Интенсивность — ключ к прогрессу.

Пример недели:

  • Понедельник: грудь + плечи + трицепс + интенсивное кардио.
  • Вторник: силовая на ноги.
  • Среда: спина + бицепс.
  • Четверг: йога / растяжка.
  • Пятница: тотальная силовая.
  • Суббота: кардио высокой интенсивности.
  • Воскресенье: день отдыха.

Это только шаблоны. Не ориентируйтесь на идеал — начните с того, что реально подойдёт вам. Главное — стабильность и адекватность нагрузок.

Как устроена базовая тренировка в зале

Чтобы не теряться в зале и не "бродить между тренажёрами", следуйте простой структуре:

  1. Разминка — 5-10 минут.
  2. Блок 1: 3-4 упражнения на крупную группу мышц (спина, грудь, ноги).
  3. Блок 2: 4-5 упражнений на второстепенные мышцы (например, плечи + ноги, бицепс + спина, трицепс + грудь).
  4. Заминка: 5-10 минут или кардио (если цель — похудеть, делайте 20-25 минут после силовой).
  5. Пресс: можно включать планку в разминку, подъёмы ног — в заминку.

Как построить план: подходы, упражнения, акценты

  • Упражнения: в первом блоке — базовые, во втором — вариативные. Ориентируйтесь на наличие оборудования.
  • Подходы и повторы: для крупных мышц — 12-15 подходов в сумме (например, 3 упражнения по 4 подхода).
    В первом блоке — больше вес, меньше повторов (5-10).
    Во втором — вес легче, повторов больше (10-15).
  • Приоритет: слабые мышечные группы тренируйте дважды в неделю, но с перерывом в 2-3 дня.

Тренировки — это не про идеальное тело с обложки, а про заботу о себе, здоровье и уверенность. Неважно, с чего вы начинаете — главное, что вы начинаете. Постепенно, осознанно и с учётом своих возможностей. Продуманная программа, регулярность и внимание к своему телу помогут достичь любых целей — без перегрузок и разочарований.

Уточнения

Гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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