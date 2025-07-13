Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем пуховик: фасоны, цвета и советы по покупке вне сезона
Учёные нашли популяцию тапиров, считавшихся исчезнувшими с 1914 года
Секреты авиаперелетов: что такое пятая свобода воздуха и как ею воспользоваться
Ортодонт Манэ Оганесян рассказала, как исправить прикус без брекетов
Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли
Используйте аэрозольный герметик при проколе двух шин
Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов
Биологи допустили возможность огнедышащих животных при наличии защитных механизмов
Гигиенисты назвали срок службы кухонной губки, разделочных досок и текстиля

Атлетический пояс в спротзале — когда он нужен и в каких случаех его следует избегать

Эксперты назвали главные ошибки при выборе и ношении атлетического пояса
4:06
Спорт

В зале можно заметить два противоположных подхода: одни участники надевают атлетический пояс ещё в раздевалке и снимают только дома. Другие — используют его лишь в особо напряжённые моменты. Так кто же прав? Разберёмся, когда пояс действительно нужен, как его правильно выбирать и почему постоянное ношение может навредить.

Атлетический пояс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Атлетический пояс

В чём суть пояса и зачем он нужен

Атлетический пояс — не просто аксессуар, а инструмент для снижения риска травм. Он плотно охватывает талию, увеличивает давление внутри брюшной полости, тем самым стабилизируя позвоночник и помогая удерживать его в вертикальном положении даже при серьёзных нагрузках.

"Во время выполнения упражнения пояс фиксируют на талии. Благодаря широкой средней части он поддерживает поясницу. Это и есть основная цель использования атлетического пояса.", — говорят специалисты.

Он полезен тогда, когда нагрузка близка к критической — например, при приседаниях со штангой, становой тяге или подъёме веса над головой.

Поддержка vs ловушка: когда пояс приносит вред

Пояс — это не костыль и не бронежилет на каждую тренировку. Если носить его постоянно, мышцы кора просто перестают работать, ведь вся нагрузка ложится на внешнюю поддержку. А дальше — по нисходящей: атрофия, потеря силы и, как результат, травмы.

"Носить пояс во время всей тренировки не нужно — это приведёт к ослаблению околопозвоночных мышц.", — подчеркивают они.

Что ещё может пойти не так:

  • Затруднённое дыхание при чрезмерной затяжке.
  • Снижение эффективности упражнений, особенно если вы избегаете нагрузок на мышцы корпуса.

У кого есть свой встроенный "пояс"

Наше тело само по себе снабжено системой защиты — мышечным корсетом. Это мышцы живота и туловища, которые во время нагрузки создают то же самое давление, что и пояс. Поэтому тем, у кого хорошо развит пресс и корпус, пояс может и не понадобиться вовсе. Главное — научиться чувствовать момент, когда поддержка всё же необходима.

Как использовать атлетический пояс с умом

Чтобы извлечь максимум пользы и не навредить, следуй простому правилу:

  • Надевай пояс только во время выполнения тяжёлых подходов.
  • Между подходами снимай или ослабляй — пусть мышцы дышат и работают.
  • Ориентируйся на свои ощущения и опыт, особенно если были травмы или особенности позвоночника.

"Индивидуальные рекомендации зависят от того, каким спортом или какими тренировками занимается спортсмен. Только личный опыт помогает тонко чувствовать нагрузку.", — делятся опытом тренера.

Как выбрать правильный пояс

Вот на что стоит обратить внимание при выборе:

  1. Форма
    Есть пояса одинаковой ширины и с расширением в области поясницы. Первый вариант — более анатомичный и универсальный.
  2. Размер
    Он должен подходить именно под вашу талию. Не надейтесь на маркировку — лучше измерить себя перед покупкой.
  3. Материал
    Натуральная кожа — для профессионалов и максимальных нагрузок.
    Синтетика или кожзам — для начинающих и умеренных весов.
  4. Фиксация
    Застёжка должна занимать не менее половины ширины пояса и держать крепко. Слабая фиксация или узкий пояс — риск травмы.

"Узкие пояса могут быть не только бесполезными, но и вредными, пережимают тело, вредя ему.", — предупреждают они.

Итог: разумный подход — залог силы и безопасности

Пояс — это не волшебный амулет и не замена собственным мышцам. Это вспомогательный инструмент, который должен работать по требованию, а не постоянно. Преврати его в союзника, а не костыль, и тогда он действительно поможет тебе стать сильнее и избежать травм.

Уточнения

Тяжёлая атле́тика — олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой и от пола. 

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье
Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца
Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии
Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере
Виноделие и традиции: этот город рядом с Лионом скрывает загадку, которую не найдёте в путеводителях
Повреждение пистолета на АЗС приравнивается к ДТП
Учёные раскрыли механизм смертельной эволюции растений
Амарантовая мука: выпечка, которая полезна для здоровья
Привычки, улучшающие чистоту в доме, перечислили специалисты по организации быта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.