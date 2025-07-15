Первые шаги к идеальной форме: 16 онлайн тренировок, которые подойдут новичкам

16 онлайн тренировок для новичков, которые помогут улучшить физическую форму

0:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы новичок в тренировках? Не знаете, с чего начать? Не переживайте — мы подобрали для вас 16 самых простых и эффективных тренировок, которые помогут вам набрать физическую форму и укрепить мышцы. Эти тренировки подойдут абсолютно всем и могут быть выполнены в любое время — будь то дома или в тренажерном зале.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by drazenzigic is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Онлайн тренировка

Найдите тренировку по душе

Первый шаг к успеху — выбрать формат тренировки, который вам будет по душе. Будь то йога, танцы, бег или силовые тренировки — главное, чтобы вам было интересно!

Подходит для всех: начните с того, что вам нравится — тренировки должны быть радостью, а не обязанностью. Пробуйте разные виды физической активности и выбирайте то, что лучше всего подходит вашему стилю жизни.

Начинайте с малого

Не пытайтесь сразу тренироваться по 2 часа в день. Для начала выберите короткие тренировки, которые будут лёгкими, но эффективными.

Важно: постепенно увеличивайте интенсивность, не забывая про восстановление. Стремитесь к последовательности, а не к экстремальным усилиям.

Последовательность — залог успеха

Ни одна тренировка не принесёт пользы, если будет выполнена только один раз. Создайте привычку заниматься регулярно — 2-3 тренировки в неделю по 30 минут — и вы почувствуете первые результаты!

Совет: ставьте себе реальные цели и постепенно увеличивайте продолжительность тренировок.

16 лучших онлайн тренировок для новичков

10-минутная тренировка с Джо Уиксом

Что это: быстрая тренировка с низкой ударной нагрузкой, которая не перегрузит суставы, но активирует все группы мышц.

быстрая тренировка с низкой ударной нагрузкой, которая не перегрузит суставы, но активирует все группы мышц. Почему: отлично подходит для новичков и даёт быстрые результаты.

отлично подходит для новичков и даёт быстрые результаты. Время: 10 минут.

15-минутная кардио-тренировка от Madfit

Что это: простая кардионагрузка без оборудования, которую можно выполнить дома.

простая кардионагрузка без оборудования, которую можно выполнить дома. Почему: подходит для новичков, помогает улучшить выносливость.

подходит для новичков, помогает улучшить выносливость. Время: 15 минут.

17-минутная тренировка с собственным весом от Freeletics

Что это: упражнения с собственным весом для проработки основных мышц.

упражнения с собственным весом для проработки основных мышц. Почему: идеально для новичков, помогает развить силу и координацию.

идеально для новичков, помогает развить силу и координацию. Время: 17 минут.

20-минутная йога с Адриеной

Что это: йога для начинающих с популярным тренером Адриеной.

йога для начинающих с популярным тренером Адриеной. Почему: отличный способ укрепить гибкость и расслабить тело.

отличный способ укрепить гибкость и расслабить тело. Время: 20 минут.

20-минутная тренировка HIIT "Eras Tour"

Что это: кардио-тренировка на основе HIIT, которая позволяет быстро сжигать жир.

кардио-тренировка на основе HIIT, которая позволяет быстро сжигать жир. Почему: быстрое увеличение выносливости и кардио-формы.

быстрое увеличение выносливости и кардио-формы. Время: 20 минут.

Тренировка для нижней части тела от Кэролайн Гирван

Что это: упражнения для ног и ягодиц.

упражнения для ног и ягодиц. Почему: отлично подходит для укрепления нижней части тела.

отлично подходит для укрепления нижней части тела. Время: 30 минут.

10-минутная йога для начинающих

Что это: легкие позы для начинающих с Адриеной.

легкие позы для начинающих с Адриеной. Почему: отличное начало для тех, кто только знакомится с йогой.

отличное начало для тех, кто только знакомится с йогой. Время: 10 минут.

Тренировка с Джо Уиксом

Что это: простая тренировка с 30-секундными интервалами упражнений и отдыха.

простая тренировка с 30-секундными интервалами упражнений и отдыха. Почему: уроки Джо Уикса мотивируют, а сама тренировка подходит даже для новичков.

уроки Джо Уикса мотивируют, а сама тренировка подходит даже для новичков. Время: 15 минут.

16-минутная тренировка на мобильность

Что это: упражнения для улучшения гибкости и подвижности суставов.

упражнения для улучшения гибкости и подвижности суставов. Почему: необходима для правильного выполнения большинства упражнений.

необходима для правильного выполнения большинства упражнений. Время: 16 минут.

20-минутная тренировка для сжигания жира

Что это: легкая интервальная тренировка с низким воздействием на суставы.

легкая интервальная тренировка с низким воздействием на суставы. Почему: помогает сжигать калории и жир, не создавая лишней нагрузки.

помогает сжигать калории и жир, не создавая лишней нагрузки. Время: 20 минут.

Танцевальная тренировка для поднятия настроения

Что это: кардио-тренировка с элементами танца.

кардио-тренировка с элементами танца. Почему: весело и эффективно, танцевать — это всегда хороший способ улучшить физическую форму.

весело и эффективно, танцевать — это всегда хороший способ улучшить физическую форму. Время: 25 минут.

Тренировка по ходьбе на 2 мили

Что это: ходьба дома с активными движениями.

ходьба дома с активными движениями. Почему: отличная тренировка для новичков с низким ударным воздействием.

отличная тренировка для новичков с низким ударным воздействием. Время: 26 минут.

Круговая тренировка с низкой ударной нагрузкой

Что это: круговая тренировка для тех, кто восстанавливается после травм или только начинает заниматься спортом.

круговая тренировка для тех, кто восстанавливается после травм или только начинает заниматься спортом. Почему: идеально для новичков, тренировка с малым риском травм.

идеально для новичков, тренировка с малым риском травм. Время: 30 минут.

Тренировка с собственным весом для новичков

Что это: простая тренировка для всего тела с собственным весом.

простая тренировка для всего тела с собственным весом. Почему: идеально для новичков, тренирует мышцы всего тела.

идеально для новичков, тренирует мышцы всего тела. Время: 30 минут.

Кардиоупражнения стоя для новичков

Что это: легкая кардио-тренировка без прыжков.

легкая кардио-тренировка без прыжков. Почему: отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься физической активностью.

отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься физической активностью. Время: 30 минут.

45-минутная тренировка пилатеса для новичков

Что это: пилатес для начинающих, направленный на улучшение силы и гибкости.

пилатес для начинающих, направленный на улучшение силы и гибкости. Почему: успокаивающая тренировка, которая укрепит мышцы и улучшит осанку.

успокаивающая тренировка, которая укрепит мышцы и улучшит осанку. Время: 45 минут.

Советы для новичков

Начинайте с малого: не пытайтесь сразу тренироваться по 2 часа в день. Для начала достаточно 20-30 минут, а затем можно увеличивать продолжительность.

не пытайтесь сразу тренироваться по 2 часа в день. Для начала достаточно 20-30 минут, а затем можно увеличивать продолжительность. Регулярность — ключ к успеху: лучше тренироваться 2-3 раза в неделю, но постоянно, чем перегрузить себя в первые дни.

лучше тренироваться 2-3 раза в неделю, но постоянно, чем перегрузить себя в первые дни. Не забывайте про отдых: для достижения лучших результатов важно делать перерывы между тренировками и давать организму время на восстановление.

Итак, что вам нужно для начала? Подберите тренировку, которая вам по душе, начните с маленьких шагов и наслаждайтесь процессом. Ведь физическая активность — это не только про тело, но и про улучшение настроения и уверенности в себе!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

