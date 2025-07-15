Первые шаги к идеальной форме: 16 онлайн тренировок, которые подойдут новичкам

Вы новичок в тренировках? Не знаете, с чего начать? Не переживайте — мы подобрали для вас 16 самых простых и эффективных тренировок, которые помогут вам набрать физическую форму и укрепить мышцы. Эти тренировки подойдут абсолютно всем и могут быть выполнены в любое время — будь то дома или в тренажерном зале.
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Онлайн тренировка
Найдите тренировку по душе
Первый шаг к успеху — выбрать формат тренировки, который вам будет по душе. Будь то йога, танцы, бег или силовые тренировки — главное, чтобы вам было интересно!
Подходит для всех: начните с того, что вам нравится — тренировки должны быть радостью, а не обязанностью. Пробуйте разные виды физической активности и выбирайте то, что лучше всего подходит вашему стилю жизни.
Начинайте с малого
Не пытайтесь сразу тренироваться по 2 часа в день. Для начала выберите короткие тренировки, которые будут лёгкими, но эффективными.
Важно: постепенно увеличивайте интенсивность, не забывая про восстановление. Стремитесь к последовательности, а не к экстремальным усилиям.
Последовательность — залог успеха
Ни одна тренировка не принесёт пользы, если будет выполнена только один раз. Создайте привычку заниматься регулярно — 2-3 тренировки в неделю по 30 минут — и вы почувствуете первые результаты!
Совет: ставьте себе реальные цели и постепенно увеличивайте продолжительность тренировок.
16 лучших онлайн тренировок для новичков
10-минутная тренировка с Джо Уиксом
Что это: быстрая тренировка с низкой ударной нагрузкой, которая не перегрузит суставы, но активирует все группы мышц.
Почему: отлично подходит для новичков и даёт быстрые результаты.
Время: 10 минут.
15-минутная кардио-тренировка от Madfit
Что это: простая кардионагрузка без оборудования, которую можно выполнить дома.
Почему: подходит для новичков, помогает улучшить выносливость.
Время: 15 минут.
17-минутная тренировка с собственным весом от Freeletics
Что это: упражнения с собственным весом для проработки основных мышц.
Почему: идеально для новичков, помогает развить силу и координацию.
Время: 17 минут.
20-минутная йога с Адриеной
Что это: йога для начинающих с популярным тренером Адриеной.
Почему: отличный способ укрепить гибкость и расслабить тело.
Время: 20 минут.
20-минутная тренировка HIIT "Eras Tour"
Что это: кардио-тренировка на основе HIIT, которая позволяет быстро сжигать жир.
Почему: быстрое увеличение выносливости и кардио-формы.
Время: 20 минут.
Тренировка для нижней части тела от Кэролайн Гирван
Что это: упражнения для ног и ягодиц.
Почему: отлично подходит для укрепления нижней части тела.
Время: 30 минут.
10-минутная йога для начинающих
Что это: легкие позы для начинающих с Адриеной.
Почему: отличное начало для тех, кто только знакомится с йогой.
Время: 10 минут.
Тренировка с Джо Уиксом
Что это: простая тренировка с 30-секундными интервалами упражнений и отдыха.
Почему: уроки Джо Уикса мотивируют, а сама тренировка подходит даже для новичков.
Время: 15 минут.
16-минутная тренировка на мобильность
Что это: упражнения для улучшения гибкости и подвижности суставов.
Почему: необходима для правильного выполнения большинства упражнений.
Время: 16 минут.
20-минутная тренировка для сжигания жира
Что это: легкая интервальная тренировка с низким воздействием на суставы.
Почему: помогает сжигать калории и жир, не создавая лишней нагрузки.
Время: 20 минут.
Танцевальная тренировка для поднятия настроения
Что это: кардио-тренировка с элементами танца.
Почему: весело и эффективно, танцевать — это всегда хороший способ улучшить физическую форму.
Время: 25 минут.
Тренировка по ходьбе на 2 мили
Что это: ходьба дома с активными движениями.
Почему: отличная тренировка для новичков с низким ударным воздействием.
Время: 26 минут.
Круговая тренировка с низкой ударной нагрузкой
Что это: круговая тренировка для тех, кто восстанавливается после травм или только начинает заниматься спортом.
Почему: идеально для новичков, тренировка с малым риском травм.
Время: 30 минут.
Тренировка с собственным весом для новичков
Что это: простая тренировка для всего тела с собственным весом.
Почему: идеально для новичков, тренирует мышцы всего тела.
Время: 30 минут.
Кардиоупражнения стоя для новичков
Что это: легкая кардио-тренировка без прыжков.
Почему: отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься физической активностью.
Время: 30 минут.
45-минутная тренировка пилатеса для новичков
Что это: пилатес для начинающих, направленный на улучшение силы и гибкости.
Почему: успокаивающая тренировка, которая укрепит мышцы и улучшит осанку.
Время: 45 минут.
Советы для новичков
Начинайте с малого: не пытайтесь сразу тренироваться по 2 часа в день. Для начала достаточно 20-30 минут, а затем можно увеличивать продолжительность.
Регулярность — ключ к успеху: лучше тренироваться 2-3 раза в неделю, но постоянно, чем перегрузить себя в первые дни.
Не забывайте про отдых: для достижения лучших результатов важно делать перерывы между тренировками и давать организму время на восстановление.
Итак, что вам нужно для начала? Подберите тренировку, которая вам по душе, начните с маленьких шагов и наслаждайтесь процессом. Ведь физическая активность — это не только про тело, но и про улучшение настроения и уверенности в себе!
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.