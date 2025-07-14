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Тренировка кора по-новому: как укрепить глубокие мышцы и улучшить стабильность тела

5 лучших упражнений для глубоких мышц кора: советы для эффективной тренировки
5:09
Спорт

Каждый год фитнес-мир удивляет новыми трендами, и 2025 год не исключение. Одним из самых обсуждаемых направлений в тренажерных залах становится внимание к глубоким упражнениям для кора. Если вы привыкли к традиционным упражнениям для пресса, таким как скручивания и планки, этот тренд кардинально изменит ваше представление о том, что такое настоящая сила кора.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что такое глубокие упражнения для кора

Глубокие упражнения для кора — это целая группа движений, нацеленных на развитие мышц, которые поддерживают стабильность и равновесие всего тела. В отличие от стандартных упражнений для пресса, которые направлены на внешние, поверхностные мышцы, глубокие упражнения тренируют стабилизаторы, такие как поперечная мышца живота и мышцы поясницы.

Эти мышцы играют ключевую роль в

  • Поддержке позвоночника.
  • Улучшении осанки.
  • Предотвращении травм.

Именно слабость глубоких мышц кора часто становится причиной болей в спине и травм при физической активности.

Почему тренировка кора важна

Укрепление кора — это не только способ добиться идеального пресса, но и важнейший элемент для здоровья. Сильные мышцы кора способствуют:

  • Поддержанию правильной осанки.
  • Снижению риска травм, особенно в области поясницы.
  • Повышению общей стабильности тела.

Кроме того, тренировка кора влияет на вашу способность выполнять повседневные действия и повышает эффективность спортивных тренировок. Но в отличие от внешних мышц, для тренировки глубоких мышц необходимо уделять особое внимание контролю и технике.

5 лучших упражнений для глубоких мышц кора

Теперь давайте разберемся в самых эффективных упражнениях для глубоких мышц кора, которые помогут вам укрепить важнейшие группы мышц.

Dead Bugs (Мертвые жуки)

Это упражнение активно задействует поперечную мышцу живота и помогает улучшить баланс.

Как выполнять

  • Лягте на спину, согнув ноги в коленях под углом 90 градусов.
  • Поднимите руки вверх, держа их прямо.
  • Опустите правую руку и левую ногу одновременно, стараясь не прогибать поясницу.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Bird Dogs (Собака)

Прекрасно активирует глубокие мышцы спины и живота, улучшая общую стабильность.

Как выполнять

  • Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами.
  • Одновременно поднимите правую руку и левую ногу, стараясь удерживать их на одной линии с телом.
  • Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с другой стороны.

Планка на локтях

Классика, но для глубоких мышц кора важно не просто удержание позы, а правильная техника.

Как выполнять

  • Встаньте на локтях и носках, тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.
  • Следите за тем, чтобы не провисала поясница. Подтягивайте живот, активируя глубокие мышцы кора.
  • Удерживайте позу в течение 30 секунд или более.

Палочковые мосты

Это упражнение помогает укрепить не только мышцы кора, но и ягодицы с бедрами, улучшая общую стабильность.

Как выполнять

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.
  • Поднимите таз, создавая прямую линию от плеч до колен.
  • Задержитесь в верхней точке на несколько секунд, затем медленно опустите таз.

Русские скручивания

Этот классический элемент тренировки активирует косые мышцы живота и улучшает координацию.

Как выполнять

  • Сядьте на пол, ноги согнуты в коленях, корпус слегка наклонен назад.
  • Держите руки перед собой и скручивайте корпус влево и вправо, стараясь не двигать бедра.
  • Можно усложнить упражнение, удерживая вес (медбол или гантель).

Как включить глубокие упражнения для кора в свою тренировочную программу

Глубокие упражнения для кора — важная часть любой тренировки. Их можно выполнять как на разминке, так и в качестве основного блока тренировки. Вот как лучше всего организовать свои занятия:

  • Рекомендуется делать 3-4 подхода по 10-15 повторений для каждого упражнения.
  • Начинайте с малого, постепенно увеличивая интенсивность.
  • Сочетайте упражнения для кора с другими функциональными движениями, такими как приседания, становая тяга и выпады.

Тренировка глубоких мышц кора — не просто модный тренд 2025 года, а необходимость для каждого, кто хочет поддерживать здоровье, повысить физическую форму и снизить риск травм. Включив глубокие упражнения в свой режим, вы улучшите осанку, повысите стабильность тела и сделаете тренировки безопасными и продуктивными.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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