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Ерохин о Химках и Торпедо: почему команды уходят, а футбол продолжается?

Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
1:04
Спорт

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин выразил свое мнение о недавних событиях в российском футболе, связанных с "Химками" и "Торпедо". "Химки" не смогли пройти лицензирование для участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а "Торпедо", чьему владельцу были предъявлены обвинения, было исключено из турнира.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Ерохин подчеркнул, что его команда сосредоточилась на подготовке к новому сезону и не особо следит за внешними событиями. Он отметил, что такие ситуации являются исключением, и они могут происходить не только в России. Полузащитник в беседе с РИА Новости Спорт призвал двигаться вперед и ожидать появления новых команд, которые смогут избежать подобных проблем.

Вместо "Торпедо" в Премьер-лиге выступит "Оренбург". Новый сезон РПЛ начнется 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026 года. Действующим чемпионом страны остается "Краснодар".

Уточнения

«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший с 1997 по 2025 год. 

«Торпе́до» — российский футбольный клуб из Москвы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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