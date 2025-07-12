Скоро увидимся: Джокович пообещал вернуться на Уимблдон — турнир своей мечты

Уимблдон-2025: Джокович поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков

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Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", поделился своими впечатлениями после Уимблдона-2025, где он уступил в полуфинале итальянскому лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 3:6, 3:6, 4:6.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Джокович выразил восхищение игрой Синнера и поблагодарил турнир за возможность вернуться в полуфинал.

Он также отметил радость от времени, проведённого с семьёй, и подчеркнул важность поддержки болельщиков. Сербский теннисист заявил, что Уимблдон 2025 года не станет последним в его карьере и выразил намерение вернуться на турнир.

"Спасибо, Уимблдон, турнир мечты. И спасибо болельщикам — ваша поддержка для меня очень важна. Моё сердце принадлежит вам. Скоро увидимся", — написал Джокович в соцсетях.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.



Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024).

