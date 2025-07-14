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Ваша кожа скажет спасибо — вот зачем нужна шапочка в бассейне

Шапочки для плавания: преимущества и недостатки моделей по мнению тренеров
2:52
Спорт

Многие уверены, что шапочка для плавания — это что-то вроде спортивного дресс-кода: подходит к купальнику — отлично, можно идти в бассейн. Но на самом деле всё не так просто. Этот маленький элемент экипировки решает сразу несколько серьёзных задач, и пренебрегать им — значит навредить себе и окружающим.

Бассейн
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бассейн

Зачем вообще нужна шапочка для плавания

Разберёмся, зачем стоит надевать шапочку каждый раз, заходя в воду.

  • Защищает кожу головы от хлора

В бассейне вода обеззараживается хлором — и это не новость. Но вот что важно: кожа головы и волосы особенно чувствительны к такому воздействию. Шапочка работает как щит и помогает избежать пересушивания и раздражения.

  • Уменьшает попадание воды в уши

Даже если вы плывёте не быстро, вода всё равно может попадать в уши, создавая неприятное ощущение. Шапочка помогает сократить частоту таких "вторжений".

  • Предотвращает загрязнение воды волосами

После душа вы наверняка замечали, как много волос остаётся на плитке. А теперь представьте: в бассейне десятки человек без шапочек… Эти волосы попадают в систему фильтрации, вызывают засоры и просто портят впечатление от плавания.

  • Снижает сопротивление воды

Волосы и уши создают дополнительное сопротивление. Шапочка сглаживает форму головы и делает плавание эффективнее. Даже новички чувствуют разницу.

Как выбрать правильную шапочку: главное — не ошибиться

Выбор сводится к двум критериям: удобство и герметичность. Но в зависимости от ваших целей подойдёт разный тип шапочки:

Виды шапочек для бассейна

  • Латексная

Очень тонкая, хорошо облегает голову, но быстро рвётся. Липнет к волосам — неприятно снимать. Подходит тем, у кого короткие или редкие волосы.

  • Силиконовая

Лучший выбор для большинства. Эластичная, плотно садится, не пропускает воду. Не боится растяжения и легко моется. Минус — не любит заколки и может порваться, если неосторожно надевать.

  • Тканевая

Изготовлена из материалов, похожих на те, что используют в купальниках. Удобная, мягкая, но не защищает от воды. Отличный вариант для аквааэробики, а вот для интенсивного плавания — не лучший выбор.

  • Комбинированная

Снаружи силикон, внутри — ткань. Комфорт и защита в одном флаконе. Такая шапочка не натирает, держит тепло и при этом остаётся водонепроницаемой. Идеальна для частых тренировок.

После каждого посещения бассейна ополаскивайте шапочку в чистой воде, а лучше — с мылом. Это продлит срок её службы.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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