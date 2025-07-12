Семейная драма: звезда тенниса погибла от рук родного отца

Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии

В индийском городе Гуруграм разыгралась трагедия, потрясшая спортивное сообщество страны. 25-летняя теннисистка Радхика Ядав, подававшая большие надежды и выступавшая за штат Харьяна, была застрелена собственным отцом — Дипаком Ядавом - прямо у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Как сообщает полиция, инцидент произошёл на кухне, когда Радхика готовила завтрак. Между ней и отцом вспыхнула ссора, в ходе которой Дипак достал оружие и выстрелил в дочь пять раз.

Три пули попали в спину девушки. Её дядя, услышав выстрелы, поспешил на кухню и обнаружил племянницу в луже крови. Радхику срочно доставили в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Мотивом преступления стала обострившаяся напряжённость в семье. По словам следователей, соседи регулярно подшучивали над Дипаком, намекая на то, что он живёт за счёт успехов дочери. Уязвлённый унижениями, он всё больше отдалялся от Радхики. Кульминацией стала его просьба закрыть её теннисную академию, на что спортсменка решительно отказалась. Это стало последней каплей.

После задержания Ядав признался в содеянном. Он сообщил, что чувствовал себя лишним в жизни дочери и был морально сломлен постоянными издёвками со стороны окружающих. Он также признал незаконное хранение оружия, из которого и были сделаны роковые выстрелы.

Мать Радхики в момент трагедии находилась в своей комнате и не стала свидетельницей убийства. Она рассказала полиции, что отношения между супругом и дочерью в последние месяцы становились всё более напряжёнными.

Полиция изъяла орудие преступления и другие доказательства. Ядав официально обвинён в убийстве и нарушении закона о хранении оружия. В ближайшие месяцы ему предстоит предстать перед судом.

Новость вызвала волну сочувствия и возмущения в спортивных кругах. Друзья и коллеги вспоминают Радхику как добрую, упорную и очень талантливую девушку, которая мечтала выйти на международный уровень. Её смерть стала шоком не только для близких, но и для всей теннисной общественности Индии.

Жизнь молодой спортсменки оборвалась в момент, когда её карьера только набирала обороты. Страна скорбит по девушке, которая могла стать новой звездой большого тенниса, но стала жертвой бытовой драмы и социального давления.

Уточнения

Гурга́он или Гуруграм (англ. Gurgaon) — второй по величине город в индийском штате Харьяна. Крупный промышленный и финансовый центр, расположен в 30 км к югу от Нью-Дели и в 268 км от Чандигарха. Один из главных городов-спутников столицы страны.

