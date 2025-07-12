Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
Когда придётся отказаться от любимых бургеров: тариф на бразильскую говядину в США
Названы типичные ошибки при продаже подержанных автомобилей
Простые меры по удалению мха с газона без применения агрессивной химии
Пляжный отдых в Тоскане остаётся доступным по ценам — данные TuristiPerCaso

Семейная драма: звезда тенниса погибла от рук родного отца

Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии
Спорт

В индийском городе Гуруграм разыгралась трагедия, потрясшая спортивное сообщество страны. 25-летняя теннисистка Радхика Ядав, подававшая большие надежды и выступавшая за штат Харьяна, была застрелена собственным отцом — Дипаком Ядавом - прямо у себя дома.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Как сообщает полиция, инцидент произошёл на кухне, когда Радхика готовила завтрак. Между ней и отцом вспыхнула ссора, в ходе которой Дипак достал оружие и выстрелил в дочь пять раз.

Три пули попали в спину девушки. Её дядя, услышав выстрелы, поспешил на кухню и обнаружил племянницу в луже крови. Радхику срочно доставили в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Мотивом преступления стала обострившаяся напряжённость в семье. По словам следователей, соседи регулярно подшучивали над Дипаком, намекая на то, что он живёт за счёт успехов дочери. Уязвлённый унижениями, он всё больше отдалялся от Радхики. Кульминацией стала его просьба закрыть её теннисную академию, на что спортсменка решительно отказалась. Это стало последней каплей.

После задержания Ядав признался в содеянном. Он сообщил, что чувствовал себя лишним в жизни дочери и был морально сломлен постоянными издёвками со стороны окружающих. Он также признал незаконное хранение оружия, из которого и были сделаны роковые выстрелы.

Мать Радхики в момент трагедии находилась в своей комнате и не стала свидетельницей убийства. Она рассказала полиции, что отношения между супругом и дочерью в последние месяцы становились всё более напряжёнными.

Полиция изъяла орудие преступления и другие доказательства. Ядав официально обвинён в убийстве и нарушении закона о хранении оружия. В ближайшие месяцы ему предстоит предстать перед судом.

Новость вызвала волну сочувствия и возмущения в спортивных кругах. Друзья и коллеги вспоминают Радхику как добрую, упорную и очень талантливую девушку, которая мечтала выйти на международный уровень. Её смерть стала шоком не только для близких, но и для всей теннисной общественности Индии.

Жизнь молодой спортсменки оборвалась в момент, когда её карьера только набирала обороты. Страна скорбит по девушке, которая могла стать новой звездой большого тенниса, но стала жертвой бытовой драмы и социального давления.

Уточнения

Гурга́он или Гуруграм (англ. Gurgaon) — второй по величине город в индийском штате Харьяна. Крупный промышленный и финансовый центр, расположен в 30 км к югу от Нью-Дели и в 268 км от Чандигарха. Один из главных городов-спутников столицы страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
Когда придётся отказаться от любимых бургеров: тариф на бразильскую говядину в США
Названы типичные ошибки при продаже подержанных автомобилей
Простые меры по удалению мха с газона без применения агрессивной химии
Пляжный отдых в Тоскане остаётся доступным по ценам — данные TuristiPerCaso
Список обязательных действий перед отъездом в отпуск для безопасности дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.