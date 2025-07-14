Как кардио влияет на сахар, сон и настроение — топ кардиоупражнений

Кардиотренировки улучшают выносливость и сон — рекомендации специалистов

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кардиотренировка — это не просто бег на дорожке. Это любое упражнение, при котором пульс держится в пределах 60-80% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Рассчитать этот показатель легко:

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег на дорожке

для мужчин — 220 минус возраст,

для женщин — 226 минус возраст.

Есть и другие формулы, например:

"Формула Танака" — 208 — 0,7 x возраст,

"Формула Гулати" — 206 — 0,88 x возраст.

Важно: показатели — ориентировочные, индивидуальные особенности никто не отменял.

Почему кардио — это важно

Укрепляет сердце и сосуды

Снижает вес и уровень подкожного жира

Повышает выносливость

Стабилизирует уровень сахара в крови

Ускоряет метаболизм

Улучшает настроение, сон и даже состояние костей

"Если заниматься утром — жир начнёт сжигаться быстрее: за ночь уровень гликогена снижается", — говорят специалисты.

Что можно считать кардиотренировкой

Ходьба, особенно полезна при ожирении

Бег — универсален, но колени береги

Прыжки со скакалкой — дешево и эффективно

Велосипед или велотренажёр — щадит суставы

Сайкл — интенсив и нагрузка на всё тело

Плавание и аквааэробика — нетравматично и полезно

Танцы, степ-аэробика, фитбокс, кроссфит

Эллипсоид, гребной тренажер, координационная лестница

Любой игровой спорт — тоже кардио!

Когда лучше отложить кардио

Если у тебя гипертония, перенесён инфаркт, есть астма, грыжа, язва или сильное ожирение — кардио стоит заменить на лёгкую гимнастику. Также избегай интенсивных нагрузок во время простуды или менструации.

Как часто тренироваться

Оптимально — 3-4 раза в неделю по 40-60 минут. Новичкам стоит начать с 15 минут и постепенно увеличивать продолжительность.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности. "Аэробный" (дословно — "воздушный") означает, что одного кислорода достаточно для адекватного удовлетворения потребности в энергии во время физического упражнения.



Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

