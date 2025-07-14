Как кардио влияет на сахар, сон и настроение — топ кардиоупражнений

Кардиотренировка — это не просто бег на дорожке. Это любое упражнение, при котором пульс держится в пределах 60-80% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Рассчитать этот показатель легко:
Есть и другие формулы, например:
Важно: показатели — ориентировочные, индивидуальные особенности никто не отменял.
"Если заниматься утром — жир начнёт сжигаться быстрее: за ночь уровень гликогена снижается", — говорят специалисты.
Если у тебя гипертония, перенесён инфаркт, есть астма, грыжа, язва или сильное ожирение — кардио стоит заменить на лёгкую гимнастику. Также избегай интенсивных нагрузок во время простуды или менструации.
Оптимально — 3-4 раза в неделю по 40-60 минут. Новичкам стоит начать с 15 минут и постепенно увеличивать продолжительность.
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности. "Аэробный" (дословно — "воздушный") означает, что одного кислорода достаточно для адекватного удовлетворения потребности в энергии во время физического упражнения.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.