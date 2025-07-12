Секретное упражнение для тех, кто хочет научиться подтягиваться

Инструкция по технике подтягиваний от тренеров для начинающих спортсменов

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хочешь научиться подтягиваться, но пока не выходит? Главное — не спешить и не тянуть себя вверх рывками. Это прямой путь к травмам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use подтягивания на турнике

Начни с укрепления плечевого пояса и спины. Вот упражнения, с которых стоит начать.

Подготовка к подтягиваниям

1. Вовлечение плеч:

Повисни на турнике, выпрями руки, опусти плечи, сведи лопатки. Пресс напряжён.

5 подходов по 10 секунд.

2. Удержание в верхней точке:

Запрыгни в верхнее положение подтягивания и замри.

5 подходов по 60 секунд.

3. Негативные подтягивания:

Запрыгни вверх, медленно опускайся вниз.

3 подхода по 15 раз.

4. Австралийские подтягивания:

Под низкой перекладиной тянись грудью вверх, ноги прямые.

5 подходов по 10 раз.

5. Подтягивания с резинкой:

Эспандер облегчит нагрузку.

5 подходов, сколько получится.

Как правильно подтягиваться

Хват:

Начни с обратного хвата — проще для новичков. Потом переходи на прямой.

Исходное положение:

Плечи опущены, лопатки сведены, таз вперёд. Всё тело в напряжении.

Подъём:

Поднимайся плавно, без раскачки. Подбородок выше перекладины.

Спуск:

Медленно вниз, до конца разгибая руки. Плечи не поднимай.

Отдых:

1-2 минуты между подходами. Меньше — мышцы не восстановятся, больше — остынут.

Что делать, если совсем не получается

Подтягивания — сложное упражнение. Особенно тяжело новичкам и девушкам. Не торопись — укрепи мышцы, следи за техникой.

"Боль в плечах, локтях, шее — сигнал остановиться."

Хочешь почувствовать, как работает спина? Попробуй тягу верхнего блока:

Тяни до середины — руками.

До подбородка — подключи спину.

Медленно возвращай вес.

Советы

Большой палец кладите сверху на рукоять — нагрузка перейдёт со связок на мышцы.

Растяжка между подходами тоже важна. Сядь, наклонись вбок с вытянутой рукой — почувствуй широчайшие.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

