Секретное упражнение для тех, кто хочет научиться подтягиваться

Хочешь научиться подтягиваться, но пока не выходит? Главное — не спешить и не тянуть себя вверх рывками. Это прямой путь к травмам.
Начни с укрепления плечевого пояса и спины. Вот упражнения, с которых стоит начать.
1. Вовлечение плеч:
Повисни на турнике, выпрями руки, опусти плечи, сведи лопатки. Пресс напряжён.
5 подходов по 10 секунд.
2. Удержание в верхней точке:
Запрыгни в верхнее положение подтягивания и замри.
5 подходов по 60 секунд.
3. Негативные подтягивания:
Запрыгни вверх, медленно опускайся вниз.
3 подхода по 15 раз.
4. Австралийские подтягивания:
Под низкой перекладиной тянись грудью вверх, ноги прямые.
5 подходов по 10 раз.
5. Подтягивания с резинкой:
Эспандер облегчит нагрузку.
5 подходов, сколько получится.
Хват:
Начни с обратного хвата — проще для новичков. Потом переходи на прямой.
Исходное положение:
Плечи опущены, лопатки сведены, таз вперёд. Всё тело в напряжении.
Подъём:
Поднимайся плавно, без раскачки. Подбородок выше перекладины.
Спуск:
Медленно вниз, до конца разгибая руки. Плечи не поднимай.
Отдых:
1-2 минуты между подходами. Меньше — мышцы не восстановятся, больше — остынут.
Подтягивания — сложное упражнение. Особенно тяжело новичкам и девушкам. Не торопись — укрепи мышцы, следи за техникой.
"Боль в плечах, локтях, шее — сигнал остановиться."
Хочешь почувствовать, как работает спина? Попробуй тягу верхнего блока:
Большой палец кладите сверху на рукоять — нагрузка перейдёт со связок на мышцы.
Растяжка между подходами тоже важна. Сядь, наклонись вбок с вытянутой рукой — почувствуй широчайшие.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.