Зачем нужен персональный тренер в тренажёрном зале — объясняют фитнес-инструкторы

Сделать первый шаг и признать, что нужен персональный тренер, — уже половина победы. Мало кто способен честно признаться: "Сам не справляюсь". Но именно тренер — человек, который убережёт от ошибок и направит в нужную сторону.
Самостоятельные тренировки часто идут мимо цели: крутим педали, когда нужно худеть, или поднимаем штангу, когда хотим развить выносливость. Тренер же знает, как выбрать правильную нагрузку, поставить технику и сохранить здоровье.
Прежде чем искать тренера, разберитесь в себе. Ответьте на 5 вопросов:
Конкретика важна: "Хочу уменьшить талию на 4 см к августу" — лучше, чем "Хочу стать стройнее". Чем яснее цель, тем лучше результат.
Подбирайте тренера под задачу:
Смотрите на дипломы, сертификаты, опыт, достижения. Не стесняйтесь спросить, с кем он работал, и даже — поговорить с его подопечными.
Это не про "давай жми", а про беседу: о целях, здоровье, прошлом опыте. Только потом — программа. Хороший тренер не кричит, а поддерживает. Он рядом, когда хочется сдаться.
Тренер — не волшебник. Он ведёт, но не делает всё за вас. Ответственность — пополам. Без вашего желания, старания и соблюдения рекомендаций ничего не будет.
Да, персональные тренировки стоят денег. Но это инвестиция — в себя, в своё здоровье и результат. Не обязательно дорого, зато эффективно.
Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.