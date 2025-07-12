Поздний ужин как роковая ошибка: еда после шести не превращается в жир — и как мы всё перепутали

Запрет на еду после 18:00 — правило, которое давно стало почти религией для желающих похудеть. Многие уверены: всё, что съедено вечером, превращается в жир. Но современная наука говорит иначе.
Человеческий организм — не выключатель. Ночью метаболизм не «засыпает», а продолжает активно работать: переваривает пищу, восстанавливает клетки, обеспечивает функционирование всех систем.
То, как пища усваивается, зависит не от времени суток, а от её состава, объема и общего количества калорий. Поздний ужин не делает пищу вредной — вред приносит её избыток.
Основная проблема поздних перекусов не в том, что они происходят вечером. Дело чаще в их качестве и эмоциональном фоне: мы едим на автопилоте, усталые, перед экраном телевизора или телефона.
Именно так в организм попадает больше калорий, чем нужно. Причем чаще всего — не в виде полезного белка или овощей, а в форме сладкого, жареного или мучного.
Пропуск ужина может навредить
Если вы ложитесь спать ближе к полуночи, а последний прием пищи был в 18:00, организм оказывается в состоянии длительного голода. Это может привести к бессоннице, раздражительности, перееданию ночью.
Лучше съесть сбалансированный ужин за 2–3 часа до сна:
Нет смысла мучить себя строгими ограничениями, если они мешают телу и разуму. Слушайте свои биоритмы, уважайте свои потребности — и стройность придёт естественно.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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