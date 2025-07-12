Поздний ужин как роковая ошибка: еда после шести не превращается в жир — и как мы всё перепутали

Метаболизм не замедляется ночью: разъяснения специалистов по питанию

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Запрет на еду после 18:00 — правило, которое давно стало почти религией для желающих похудеть. Многие уверены: всё, что съедено вечером, превращается в жир. Но современная наука говорит иначе.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поздний ужин

Метаболизм не выключается на ночь

Человеческий организм — не выключатель. Ночью метаболизм не «засыпает», а продолжает активно работать: переваривает пищу, восстанавливает клетки, обеспечивает функционирование всех систем.

То, как пища усваивается, зависит не от времени суток, а от её состава, объема и общего количества калорий. Поздний ужин не делает пищу вредной — вред приносит её избыток.

Вечер — не враг, а плохие привычки — да

Основная проблема поздних перекусов не в том, что они происходят вечером. Дело чаще в их качестве и эмоциональном фоне: мы едим на автопилоте, усталые, перед экраном телевизора или телефона.

Именно так в организм попадает больше калорий, чем нужно. Причем чаще всего — не в виде полезного белка или овощей, а в форме сладкого, жареного или мучного.

Пропуск ужина может навредить

Если вы ложитесь спать ближе к полуночи, а последний прием пищи был в 18:00, организм оказывается в состоянии длительного голода. Это может привести к бессоннице, раздражительности, перееданию ночью.

Лучше съесть сбалансированный ужин за 2–3 часа до сна:

немного белка — курица, рыба или творог

сложные углеводы — овощи, гречка, цельнозерновой хлеб

чуть-чуть полезных жиров — оливковое масло, авокадо, орехи

Ешьте с умом, а не по часам

Нет смысла мучить себя строгими ограничениями, если они мешают телу и разуму. Слушайте свои биоритмы, уважайте свои потребности — и стройность придёт естественно.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

