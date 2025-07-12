Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Вы не заметили, как стали частью этих модных микротрендов — вот они
Народ не объедаем: Гузеева раскрыла секрет по поводу еды от гостей шоу Давай поженимся!
США повысят тарифы для Канады до 35% с августа – заявление Трампа
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Шпинат поддерживает сердце, кости и репродуктивную систему
Как видят мир животные: удивительные особенности зрения различных видов
Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы
Учёные бьют тревогу: ледник Перито-Морено может исчезнуть

Поздний ужин как роковая ошибка: еда после шести не превращается в жир — и как мы всё перепутали

Метаболизм не замедляется ночью: разъяснения специалистов по питанию
1:59
Спорт

Запрет на еду после 18:00 — правило, которое давно стало почти религией для желающих похудеть. Многие уверены: всё, что съедено вечером, превращается в жир. Но современная наука говорит иначе.

Поздний ужин
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поздний ужин

Метаболизм не выключается на ночь

Человеческий организм — не выключатель. Ночью метаболизм не «засыпает», а продолжает активно работать: переваривает пищу, восстанавливает клетки, обеспечивает функционирование всех систем.

То, как пища усваивается, зависит не от времени суток, а от её состава, объема и общего количества калорий. Поздний ужин не делает пищу вредной — вред приносит её избыток.

Вечер — не враг, а плохие привычки — да

Основная проблема поздних перекусов не в том, что они происходят вечером. Дело чаще в их качестве и эмоциональном фоне: мы едим на автопилоте, усталые, перед экраном телевизора или телефона.

Именно так в организм попадает больше калорий, чем нужно. Причем чаще всего — не в виде полезного белка или овощей, а в форме сладкого, жареного или мучного.

Пропуск ужина может навредить

Если вы ложитесь спать ближе к полуночи, а последний прием пищи был в 18:00, организм оказывается в состоянии длительного голода. Это может привести к бессоннице, раздражительности, перееданию ночью.

Лучше съесть сбалансированный ужин за 2–3 часа до сна:

  • немного белка — курица, рыба или творог
  • сложные углеводы — овощи, гречка, цельнозерновой хлеб
  • чуть-чуть полезных жиров — оливковое масло, авокадо, орехи

Ешьте с умом, а не по часам

Нет смысла мучить себя строгими ограничениями, если они мешают телу и разуму. Слушайте свои биоритмы, уважайте свои потребности — и стройность придёт естественно.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
Домашние животные
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Последние материалы
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Вы не заметили, как стали частью этих модных микротрендов — вот они
Народ не объедаем: Гузеева раскрыла секрет по поводу еды от гостей шоу Давай поженимся!
США повысят тарифы для Канады до 35% с августа – заявление Трампа
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Метаболизм не замедляется ночью: разъяснения специалистов по питанию
Шпинат поддерживает сердце, кости и репродуктивную систему
Как видят мир животные: удивительные особенности зрения различных видов
Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы
Учёные бьют тревогу: ледник Перито-Морено может исчезнуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.